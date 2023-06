Les fonds d’infrastructure restent en belle forme

Si l’environnement se révèle globalement plus difficile dans le monde du non coté, certains segments se révèlent moins touchés que d’autres. C’est notamment le cas des infrastructures. Selon la troisième édition du baromètre Bird & Bird, dévoilé en exclusivité à L’Agefi, 56% des fonds français du secteur anticipent une activité (englobant investissements et collecte) en croissance cette année. Ils sont en revanche un tiers à prévoir un recul. «Dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques et une hausse des coûts de l’énergie, la classe d’actifs démontre sa résilience, comme elle l’avait déjà fait pendant la crise du covid», relève Boris Martor, associé au sein du cabinet d’avocats Bird & Bird.

Si la collecte s’est globalement réduite depuis le deuxième semestre 2022, les investissements restent dynamiques (+30% à 11,6 milliards d’euros en 2022, selon France Invest), avec plusieurs opérations d’envergure réalisées cette année (rachat de Coriance par Vauban Infrastructures Partners et la Caisse des Dépôts pour 1,6 milliard d’euros, reprise de Opdenergy par Antin Infrastructure pour 866 millions d’euros…). « Les infrastructures offrent de nombreux atouts, tels qu’une relative immunisation contre l’inflation grâce à des revenus indexés et un couple rendement / risque attractif et sont l’un des vecteurs privilégiés pour participer à la transition écologique et énergétique, prisée par les investisseurs », développe Boris Martor.

Parallèlement, la hausse des taux n’a pas occasionné de net durcissement de l’emprunt, selon le sondage Bird & Bird, réalisé entre avril et mai 2023 auprès d’une vingtaine de fonds d’infrastructure français. Pour les deux tiers d’entre eux, aucun covenant bancaire supplémentaire aux conditions habituelles n’a été requis par les créanciers. « Nous nous attendons toutefois à davantage d’audits très structurés pour s’assurer de la robustesse des actifs, en phase d’investissement, comme en phase de refinancement », indique Boris Martor.

La transition écologique et numérique reste au cœur des thématiques plébiscitées par les fonds, qui ont cité par ordre décroissant d’intérêt les énergies renouvelables, l’environnement, les transports, puis les télécommunications.

En termes de valorisation, les multiples, bien qu’en légère baisse, demeurent élevés sur ces actifs. « Ceux recherchés comme les datas centers ou les tours télécoms s’échangent encore entre 20 et 25 fois l’Ebitda, tandis que les énergies renouvelables avoisinent les 20 fois », indique Boris Martor, se basant sur des données Conatus Finance.