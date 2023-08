Les fonds de private equity français affichent un beau dynamisme

Dans un contexte où les investissements en private equity marquent le pas à l’échelle mondiale, les fonds français restent dynamiques. Bpifrance et Ardian figurent dans le top 5 des investisseurs les plus actifs à l’échelle mondiale, toute taille confondue. Alors que la banque publique s’inscrit en troisième place avec 32 opérations réalisées au cours du deuxième trimestre 2023, la société dirigée par Dominique Sénéquier occupe le cinquième rang (25 transactions), selon des données PitchBook. Les fonds américains Ares Management et KKR prennent la tête du classement avec respectivement 45 et 32 investissements.

Les acteurs français de plus petite taille ne sont pas en reste. Dans la catégorie des fonds gérant entre 1 et 5 milliards de dollars (entre 920 millions et 4,6 milliards d’euros), Siparex prend la deuxième place (19 opérations), derrière le britannique BGF. La société d’investissement dirigée par Bertrand Rambaud, nommé en juin à la présidence de l’association professionnelle France Invest, a notamment pris le relais de LBO France en tant qu’actionnaire majoritaire dans le fournisseur de solutions digitales Passman. Elle a également investi dans Quanteo, société spécialisée dans l’analyse de flux de personnes, aux côtés de Bpifrance.

Au sein des fonds affichant entre 250 et 500 millions d’actifs, Société Générale Capital Partenaires s’inscrit par ailleurs en première place et Nord Capital Partenaires (société de gestion détenue par Turenne Capital et le Crédit Agricole Nord de France) en troisième. Parmi les fonds de moins de 250 millions d’euros, Sodero Gestion (filiale de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire) se positionne en quatrième place, derrière trois acteurs américains.