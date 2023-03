Les fonds américains brillent par leurs performances dans le LBO mid-market

Gridiron Capital, Parthenon Capital, Great Hill Partners… : les noms de ces fonds ne vous diront peut-être rien. Ce sont pourtant les sociétés de capital investissement ayant enregistré les meilleures performances sur le segment du LBO mid-market à l’échelle mondiale, selon le classement 2022 réalisé par HEC et DowJones.

Fondé par Tom Burger, un ancien du Boston Consulting Group, et par Gène Conèse, ex dirigeant de l’entreprise Greenwich Air Services (revendue à General Electric), le fonds américain Gridiron Capital se place ainsi pour la deuxième année consécutive en tête du classement, avec un score de 3,27 (le zéro représente la médiane des fonds). Ses compatriotes Parthenon, qui gagne une place et s’inscrit au deuxième rang, et Great Hill, qui fait son apparition dans le top 10, complètent le podium.

Les fonds nord-américains dominent le classement et accaparent les douze premières places. Seuls trois acteurs européens parviennent à se hisser dans le top 20 : les norvégiens Verdan Capital Advisors et FSN Capital, respectivement en 13ème et 20ème positions, et le néerlandais Rivean Capital, en 14ème place. Aucun des principaux marchés européens du private equity - comme la France ou le Royaume-Uni - n’est dès lors représenté.

Profils éclectiques

Les fonds présents dans le classement présentent des profils éclectiques. « Il existe une grande variété d’approches stratégiques : de celles qui sont clairement axées sur la tech (Great Hill Partners et Accel KKR) jusqu'à celles qui ont une approche plus traditionnelle du private equity (consommation, services, industrie) comme Gridiron, ou une approche de facto agnostique sur le plan sectoriel comme Clairvest », synthétise Oliver Gottschalg, professeur à HEC Paris et principal auteur de l'étude.

Pour établir ce classement, Oliver Gottschalg a étudié la performance de 563 sociétés d’investissement et leurs véhicules LBO mid market levés entre 2009 et 2018 (présentant un montant cumulé compris entre 1 et 3 milliards de dollars).