Les family offices apprécient de plus en plus le private equity

Après BlackRock et Amundi, c’est désormais le tour de BNP Paribas Asset Management. Le régulateur bancaire chinois, la China Banking and Insurance Regulatory Commission, a donné le feu vert pour la coentreprise entre la société de gestion française et ABC Wealth Management, la division de la gestion de fortune d’Agricultural Bank of China, rapportait mardi Reuters. BNP Paribas AM retiendra une participation majoritaire de 51%. Amundi, une autre société de gestion française, s’est alliée avec Bank of China, pour établir une joint-venture comptant 11,6 milliards de dollars (11,8 milliards d’euros) d’encours. La société de gestion américaine BlackRock a de son côté conclu un accord de coentreprise avec China Construction Bank Corp. La banque américaine Goldman Sachs et la société de gestion Schorders ont également reçu l’autorisation règlementaire pour leurs partenariats dans cette région.