Le small et mid cap soutient l’activité du private equity français

La tendance est globale, et le marché français du private equity ne fait pas exception à la règle. La chute d’activité s’est ainsi accélérée au deuxième semestre 2022 (-27% sur un an), engendrant un recul de 9% des montants investis sur l’ensemble de l’année.

Les problématiques de financement affectant principalement le segment large cap, les opérations de plus grande taille (tickets supérieurs à 100 millions d’euros) ont été les plus touchées (-25% en 2022).

En revanche, le small et mid cap a soutenu l’activité. « C’est l’une des spécificités françaises. Notre marché, composé de nombreuses sociétés de gestion spécialisées sur les petites et moyennes entreprises, est resté actif, sur le premier, mais également le second semestre », réagit Claire Chabrier, présidente de France Invest (Association des investisseurs pour la croissance). Les montants investis sur ce segments sont restés stables, à 13,7 milliards d’euros, par rapport à 2021, qui constituait une année historique.

8,5 milliards d’euros de levées au second semestre

Après avoir atteint un plus haut historique au premier semestre 2022, à 17 milliards d’euros, les levées de fonds ont chuté à 8,5 milliards d’euros sur les six mois suivants. Elles marquent ainsi pour la première fois un recul entre un deuxième et un premier semestre. « Le ralentissement devrait se poursuivre sur 2023. Toutefois, les fonds ont levé beaucoup de capitaux ces toute dernières années et restent bien outillés pour financer en fonds propres les sociétés françaises », analyse Claire Chabrier.

L’attrait des investisseurs particuliers et des family offices se confirme, représentant 19% des fonds levés (en incluant les investissements en unités de compte au sein de l’assurance vie). « L’offre institutionnelle des sociétés de gestion est aujourd’hui de plus en plus ouverte aux particuliers, qui sont demandeurs. La part des souscripteurs personnes physiques devrait continuer à croître au fil des ans », prévoit Claire Chabrier.

Si les banques et les fonds de fonds ont vu leurs souscriptions baisser de 22% (à 1,7 milliard d’euros) et 37% (à 4,2 milliards d’euros), celles des assureurs et des fonds souverains a crû de 24% (à 5,1 milliards d’euros) et 40% (à 2,2 milliards d’euros). « Le marché est aujourd’hui plus mature, avec des fonds de taille plus importante qui sont capables d’attirer les plus grands investisseurs internationaux, comme les fonds souverains par exemple, qui investissent des tickets unitaires élevés », explique Claire Chabrier. La part des levées à l’international s’élevait à 55% l’an passé, contre 49% en moyenne annuelle sur la période 2017 - 2021.