Le non coté révise ses méga ambitions

L’époque euphorique où les fonds de private equity dépassaient sans cesse leurs objectifs de collecte est terminée. Les sociétés d’investissement, même les plus reconnues, doivent désormais s’adapter à un environnement plus tendu. Plusieurs d’entre elles ont ainsi annoncé réduire leurs ambitions, à l’image d’Apollo Global Management (Apollo).

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, le 9 mai dernier, le fonds américain a indiqué prévoir de boucler son véhicule phare de dixième génération «à un peu plus de 20 milliards de dollars» d’ici à l'été. S’il reste gigantesque, ce montant (dont 16 milliards de dollars ont d’ores et déjà été collectés) marque un recul de 25% par rapport aux 25 milliards de dollars initialement visés. Il se montre par ailleurs inférieur au véhicule précédent, bouclé en 2017 pour 24,7 milliards de dollars. Pourtant, «nous avons reçu une demande soutenue de nos précédents investisseurs, suite aux solides performances de notre fonds IX, qui s’est apprécié de 23% en 2022 et de 8% au premier trimestre 2023», a détaillé Scott Kleinman, co-président d’Apollo.

Cette annonce fait écho à celle de Carlyle, début mai. «Nous prévoyons une baisse de la taille de nos fonds LBO sur la plupart des zones géographiques», avait alors déclaré Curt Buser, directeur financier du groupe, en marge de la présentation de ses résultats. Carlyle a bouclé cette année un fonds growth dédié à l’Asie de 950 millions de dollars, soit un montant légèrement inférieur à l’objectif d’un milliard de dollars fixé lors du lancement en avril 2021. Le groupe d’investissement américain lève actuellement un fonds LBO, dont l’objectif initial est de 22 milliards de dollars. Lors du troisième closing réalisé en décembre dernier, 17 milliards de dollars avaient été collectés.

TPG a aussi préféré se montrer prudent. «Il est trop tôt pour dire si nous allons atteindre l’ensemble de nos objectifs», avait indiqué Jack Weingart, directeur financier du groupe, lors de la présentation des résultats annuels début février.

Déséquilibre

Le marché doit aujourd’hui faire face à un déséquilibre entre l’offre et la demande. La première reste abondante, avec de nombreux méga fonds en cours de levée. Hellman & Friedman vise ainsi 30 milliards de dollars, tout comme son compatriote Blackstone. Ce dernier a pour le moment collecté un peu plus de 15,5 milliards de dollars pour ce véhicule de neuvième génération. Le fonds 8 avait clôturé à 26,2 milliards de dollars, dépassant l’objectif initial de 25 milliards de dollars.

Mais ces levées, dont la taille cible a été pensée dans un contexte de taux bas et d’afflux de liquidité, sont désormais confrontées à un changement radical d’environnement et d’attitudes de la part des investisseurs (LP, limited partners). Les facteurs sont multiples : accroissement de l’incertitude macroéconomique, remontée de la hausse des taux favorisant un rééquilibrage des portefeuilles des LP vers l’obligataire ou encore réduction de l’allocation en non coté du fait de l’effet dénominateur.

La réduction des distributions induites par la baisse des transactions en private equity peut également freiner les velléités de réinvestissement des LP dans la classe d’actifs. Selon des données mondiales de Cambridge Associates, les montants distribués aux souscripteurs sur une année glissante au troisième trimestre 2022 étaient globalement identiques à ceux appelés par les fonds. «Avec le ralentissement des cessions, on peut penser que le rapport est aujourd’hui devenu déficitaire», perçoit Cyril Demaria, senior advisor en actifs privés à l’Edhec.

Négociations à prévoir

Les révisions de taille au sein des méga véhicules pourraient donc se multiplier. Pour les LP, les répercussions dépendront de l’ampleur de ces ajustements. «La vraie question est de savoir si, avec le montant collecté, le GP peut appliquer sa stratégie de façon cohérente, sans par exemple devoir recourir à davantage de dette ou cibler des sociétés plus petites», résume Cyril Demaria. Une question sur laquelle le président d’Apollo a rassuré ses investisseurs. «Notre activité de private equity est bien dimensionnée», a tenu à rassurer Scott Kleinman, ajoutant que la taille de 20 milliards était un « juste équilibre » donnant au groupe la force de frappe adéquate pour réaliser ses transactions.

Ces évolutions pourraient par ailleurs entrainer un rééquilibrage des négociations en faveur des LP. «Cela pourrait passer par une réduction des frais de gestion ou la réintroduction de clauses spécifiques pour les souscripteurs mettant de très gros tickets. Une logique de co-investissement systématique pourrait également être mise en place afin de permettre aux LP les plus importants de réduire les frais globaux », estime Cyril Demaria, ajoutant que cela se fera toutefois au cas par cas et restera mesuré. Une société de private equity a en effet la possibilité d’appliquer des frais spécifiques en fonction des montants engagés par les LP dans le véhicule, avec des conditions plus avantageuses pour ceux mettant les plus gros tickets. Cela doit cependant être notifié dans les termes du fonds dès son lancement. Si tel n’est pas le cas, toute faveur accordée à un LP doit être étendue à l’ensemble des souscripteurs selon la clause most favoured nation (MFN).

Pour les GP, tout est finalement question d’arbitrage. «Les processus de levées des très gros fonds sont aujourd’hui très industrialisés, avec un temps imparti pour chaque étape (pre-marketing, lancement, commercialisation auprès des clients des banques privées...). Il est ainsi parfois plus difficile d’allonger la période de levée au détriment des autres stratégies du gérant que de réduire le montant visé d’une stratégie donnée», juge Cyril Demaria. Et ce d’autant plus si le mouvement se généralise au sein des méga fonds.