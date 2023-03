Le non-coté en quête de levier

Après des années d’abondance en matière de financement, le monde du capital-investissement fait face à une nouvelle réalité, comme en témoigne le rachat du courtier en assurances April par KKR. Faute de conditions suffisamment attractives, le fonds américain a décidé d’apporter lui-même l’intégralité du prix d’acquisition, soit 2,3 milliards d’euros, en equity, selon Bloomberg. Plusieurs autres grands fonds auraient adopté la même logique, dans l’attente de jours meilleurs.

Avec la remontée des taux, les banques, qui cherchent en vain à transférer plus de 40 milliards de dollars (38 milliards d’euros) de dette LBO (leveraged buy-out) de leur bilan à des investisseurs, ont en effet réduit drastiquement leur activité. « Une opération à 4 ou 5 milliards d’euros est aujourd’hui infinançable en pratique », atteste Martin Naquet-Radiguet, associé deals chez PwC France et Maghreb. Alors qu’Ardian cherche depuis cet été à ouvrir le capital du laboratoire médical Inovie, valorisé à plus de 4 milliards d’euros, et que plusieurs fonds étaient candidats, le processus semble piétiner, selon plusieurs sources, faute de dette suffisamment attractive. « Le marché bancaire n’est plus aussi allant qu’il y a douze mois. Les fonds se tournent dès lors vers les acteurs de dette privée. Toutefois, là où un financement de plusieurs milliards d’euros pouvait être apporté par une seule banque il y a encore quelques mois, les fonds de dette s’y mettent aujourd’hui à plusieurs pour répartir le risque », observe le patron d’un gros fonds d’investissement. Le ticket unitaire dépasse désormais rarement les 100 à 200 millions d’euros.

La logique de ces fonds de taille importante, qui peuvent s’offrir le luxe de se passer de dette, est de structurer l’effet de levier ultérieurement, lorsque les conditions seront plus favorables. « Cela n’est pas complètement inhabituel : les dividend recaps ont permis de revoir le niveau de la dette à la hausse après trois ou quatre ans d’exécution d’un LBO. Les mécanismes sont en place, il ne manque que les conditions de marché pour le faire », réagit Cyril Demaria, senior advisor en actifs privés à l’Edhec.

Ce refinancement peut même intervenir avant le bouclage de l’opération. Ces dernières années, « il n’était pas rare de voir des fonds faire des prises fermes en equity pour préempter rapidement l’opération, puis les refinancer entre la signature et le closing. Ce sont en fait les raisons et les conditions, plus stressantes, qui ont radicalement changé », synthétise Martin Naquet-Radiguet.

Cette réalité est surtout celle des gros LBO. Sur le segment midcaps (jusqu’à 250 millions d’euros de valorisation), « les banques sont encore présentes, mais davantage regardantes à l’expérience et l’historique sectorielle des fonds notamment. Les leviers sont plus faibles qu’en début d’année, passant de cinq à quatre fois l’Ebitda en moyenne », tempère Pierre-Axel Botuha, director chez 3i.

Rendement

Cette nouvelle donne va jouer sur le rendement des fonds. « L’absence d’effet de levier réduit le plus souvent le taux de rendement interne (TRI) d’environ un quart à un tiers », estime Cyril Demaria, se basant sur des données empiriques. Les sources de création de valeur devraient toutefois s’adapter au nouvel environnement, avec une probable révision à la baisse du prix des sociétés dans les prochains mois. « En achetant à des multiples plus bas, le fonds pourra ainsi compenser l’effet de levier en tout ou partie », prévoit-il.

Encore faut-il savoir déterminer ces multiples. « Comment établir un Ebitda de référence alors que les conditions économiques ne sont pas stabilisées ? C’est la question que se posent aujourd’hui tous les fonds et c’est un point sur lequel les financeurs se montrent particulièrement vigilants », interpelle Martin Naquet Radiguet.

Quelle que soit la taille des gérants LBO, la structuration de la dette évolue et redevient plus fine. « Chaque tranche va être étudiée pour optimiser les coûts et maintenir une forme de flexibilité », prévoit Cyril Demaria. Par ailleurs, alors que la mezzanine, jugée trop chère, avait disparu et que les acteurs s’étaient réinventés en prêteurs unitranche, « il est possible qu’elle revienne sur le devant de la scène », anticipe-t-il. Les financements se montrent d’autre part plus encadrés. « On assiste à un retour des covenants. Les clauses d’earn out(mécanisme de complément de prix, NDLR)réapparaissent comme une solution face aux incertitudes sur les performances futures », observe Martin Naquet Radiguet.

Le durcissement des conditions de financement joue sur le fonds lui-même mais aussi sur ses participations. « On assiste à un changement de modèle opérationnel », analyse Marc Ohayon, director chez 3i. Alors qu’une prime était donnée aux sociétés à fort taux de croissance du chiffre d’affaires, « elle sera désormais attribuée à celles génératrices de visibilité, de rentabilité et de cash-flow », prévient le professionnel. En outre, « certains gérants vont devoir refinancer la dette de leurs sociétés en portefeuille à des conditions beaucoup plus difficiles, ce qui n’a pas forcément été anticipé par tous », avertit le dirigeant d’un fonds de private equity.

Autant de défis qui attendent désormais les professionnels du secteur.