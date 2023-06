Le Nasdaq met la main sur l’éditeur de logiciels financiers Adenza

L’engouement des opérateurs de marché pour la technologie se confirme. Après le rachat de SimCorp par Deutsche Börse ou l’accord entre LSE et Microsoft, c’est au tour du Nasdaq d’annoncer une importante opération dans le domaine des logiciels financiers.

L’opérateur de la Bourse américaine a indiqué le 12 juin faire l’acquisition d’Adenza auprès du spécialiste du capital investissement Thoma Bravo pour 10,5 milliards de dollars. La transaction sera financée à 5,75 milliards de dollars en numéraire et via 85,6 millions d’actions Nasdaq, soit environ 14,9% de son capital. Le groupe indique avoir déjà sécurisé un prêt relais de 5,9 milliards de dollars afin de financer la partie numéraire de l’investissement et prévoit d’émettre de la dette pour le même montant entre la signature et la finalisation de l’opération pour remplacer ce crédit de court terme. A l’issue de cette opération, le Nasdaq s’attend à présenter un ratio de dette brute sur Ebitda de 4,7 fois et qu’il conservera sa notation BBB stable. Le groupe s’est par ailleurs engagé à réduire l’effet de levier à 4 fois en 18 mois et à environ 3,3 fois en 36 mois.

Cette acquisition ne remet pas en cause la volonté du groupe d’augmenter régulièrement son dividende par action afin d’atteindre un taux de distribution de 35-38% du profit net d’ici trois à quatre ans.

Calypso et AxiomSL

«Il s’agit d’une occasion exceptionnelle d’acquérir une société de logiciels de premier plan qui renforce la position du Nasdaq au cœur du système financier mondial», a déclaré la PDG de l’opérateur, Adena Friedman, citée dans le communiqué.

Adenza développe deux logiciels phares, Calypso, utilisé par les acteurs des marchés financiers pour la gestion de trésorerie, des risques et des garanties, et AxiomSL, utilisé par les institutions financières pour les sujets de réglementation et de conformité. La société revendique 60.000 utilisateurs et que ses services sont utilisés par 90% des entités financières systémiques ainsi que par 6 des 10 premiers gestionnaires d’actifs du monde.

Selon le Nasdaq, l’éditeur de logiciels devrait afficher un chiffre d’affaires d’environ 590 millions d’euros en 2023, en croissance organique de 15%, pour une marge d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajustée de 58%. L’intégration d’Adenza augmenterait le poids de l’activité Solutions Businesses du groupe de 71% de ses ventes totales actuellement à 77%.