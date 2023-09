Le marché secondaire est une terre d’opportunités pour les fonds

A l’heure où les levées de fonds se révèlent plus difficiles dans le non coté, certaines classes d’actifs offrent toujours de belles opportunités de développement pour les gérants. C’est tout particulièrement le cas du marché secondaire, comme en témoigne un sondage réalisé par AlixPartners auprès de 2.000 professionnels (1.011 investisseurs et 973 fonds) t publié à l’occasion de l’Ipem (International private equity market) qui se tient à Paris du 18 au 20 septembre.

Le rapport entre la demande, c’est-à-dire les projets d’allocation par stratégie des investisseurs au cours des douze prochains mois, et l’offre, soit les montants levés ou en phase de l’être sur un an, s’élève en effet à 1,93 pour le marché secondaire du private equity. Le ratio atteint respectivement 1,97 et 1,50 pour cette même stratégie secondaire dans la dette privée et le venture. « Cela traduit une forte demande des investisseurs, qui n’est comblée que très partiellement par les fonds, leur offrant dès lors de belles marges de progression dans cette classe d’actifs », analyse Nicolas Beaugrand, associé en charge du private equity chez AlixPartners.

Signe de la vitalité de ce compartiment, plusieurs méga-fonds sont en cours de levée. Dernier en date, Goldman Sachs a annoncé mercredi au Financial Times avoir récolté 14 milliards de dollars pour racheter des parts de fonds de private equity, alors que son précédent millésime, en 2020, avait atteint 10 milliards. La banque a aussi levé un milliard pour un fonds secondaire dans les infrastructures.

L’exception du restructuring

Si les autres stratégies se révèlent en revanche pour la plupart surinvesties, le restructuring fait également exception à la règle. Un constat à première vue surprenant, les fonds dédiés à ce segment ayant dans leur ensemble de grandes difficultés à lever des capitaux. « Il est probable qu’il y ait un déséquilibre entre l’offre proposée par les gérants, en termes de cibles de sociétés par exemple, et les attentes des investisseurs. L’univers du restructuring peut refléter des réalités très diverses, allant de la reprise à la barre du tribunal à des réorganisations opérationnelles complexes de sociétés, et chacun a sa propre définition de la stratégie », perçoit le professionnel.

Si les investisseurs tendent historiquement à capitaliser sur les liens existants avec leurs gérants et à procéder à des réinvestissements dans leurs nouveaux véhicules («reups»), une place importante est néanmoins laissée à de nouvelles relations potentielles. Un part de 45% des capitaux a ainsi vocation à y être allouée, selon le sondage. «La part d’allocations venant de nouveaux investisseurs se révèle plus importante pour les gérants de plus petite taille», soit 59% pour les fonds allant jusqu’à 100 millions d’euros, contre 38,5% pour ceux dépassant les 10 milliards d’euros. «Ceci est encourageant pour ceux n’ayant pas une base d’investisseurs établie, leur permettant de capitaliser sur de nouvelles relations », estime Nicolas Beaugrand.

Cette étude étant réalisée pour la première fois, l’évolution de ces données n’a pu être communiquée.