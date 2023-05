Le marché mondial du M&A reste en panne

Si les banquiers d’affaires avaient acté que le premier trimestre serait plus que calme sur le marché mondial des fusions-acquisitions, certains espéraient un début de rebond à partir du deuxième trimestre. Las ! Le mois d’avril ne laisse que peu d’espoir pour un regain d’activité à court terme.

D’après les chiffres de Refinitiv, le mois passé a été encore plus faible que mars, avec 249 milliards de dollars d’opérations de M&A annoncées dans le monde, contre 286 milliards le mois précédent. Il s’inscrit néanmoins en hausse de 11% par rapport à la moyenne des six mois précédents.

La période janvier-avril est même la plus atone enregistrée depuis 2020, alors marquée par le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Sur ces quatre mois, 844 milliards de dollars de transactions ont été constatées, en baisse de 41% sur un an. Le nombre de deals a également reculé de 16% d’une année sur l’autre, établissant là aussi un plus bas depuis 2020.

Le private equity touche un plus bas de six ans

Les Etats-Unis représentent plus de la moitié des volumes mondiaux, avec 453 milliards de dollars d’opérations annoncées, en dépit d’une baisse de 38% sur un an. L’Europe affiche la chute régionale la plus importante, à -52% et l’Asie-Pacifique recule de 41%. Pour ces deux zones géographiques, il s’agit du démarrage le plus lent constaté en dix ans.

Sur le front du private equity, le constat est tout aussi accablant. Les volumes de transaction ont dégringolé de 67% dans le monde à fin avril à 61,7 milliards de dollars. Un plus bas de six ans. Ce recul s’explique par la chute des valorisations, puisqu’a contrario le nombre d’opérations annoncées sur la période a atteint son deuxième plus haut historique.

A peine 25 transactions de 5 milliards de dollars ou plus ont été recensés depuis le début de l’année, dont dix en avril. Petite lueur d’optimisme, à l’issue de six mois durant lesquels un seul mégadeal a été annoncé en Europe, trois nouveaux ont été lancés sur le seul mois d’avril, dont l’acquisition de l’allemand Viessmann Climate Solutions par l’américain Carrier Global pour plus de 13 milliards de dollars. La plus grosse opération de l’année à ce stade se situe dans la santé, secteur le plus actif en 2023, avec le rachat aux Etats-Unis de la biotech Seagen par Pfizer pour 42 milliards.