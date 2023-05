Le développement des opérations de GP stakes se poursuit

Les opérations de GP stakes (prise de participations minoritaires au sein de sociétés de gestion) continuent à éclore dans le monde du private equity. Les investisseurs américains Wafra et Investcorp Strategic Capital Group (Investcorp) viennent ainsi de rentrer à parts égales au capital de MML Capital, société britannique spécialisée sur le segment du growth en Europe et aux Etats-Unis.

Wafra, qui était déjà investisseur (LP, limited partner) dans les fonds de MML Capital, réalise cette opération via sa plateforme Capital Constellation (coentreprise intégrant également le fonds de pension britannique Railpen et l’Alaska Permanent Fund Corporation).

Cette opération permet notamment de répondre à des problématiques de transmission, le président et co-fondateur de MML Capital, Rory Brooks, ayant annoncé son départ. Elle doit permettre par ailleurs à la société de passer un nouveau cap dans son développement et de se renforcer davantage sur le segment des infrastructures. « Avec leur capacité de distribution et leurs compétences stratégiques, Wafra et Investcorp vont nous aider à accélérer notre croissance et à saisir les opportunités d’investissement », explique Ian Wallis, codirigeant de la société britannique.

Lancée outre Atlantique par Dyal (devenue Blue Owl), l’activité de GP stakes a, depuis, fait des émules. D’autres acteurs se sont engagés dans cette voie, à l’image de Petershill (filiale de Goldman Sachs Asset Management), de Blackstone Strategic Partners, et plus récemment en Europe, d’Armen.