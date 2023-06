Le capital-risque fait face au mirage des licornes

La vision est quasi unanime. Les investisseurs venture européens sont 84% à juger les licornes, ces start-up censées dépasser le milliard de dollars (930 millions d’euros), survalorisées. Et ce chiffre reste identique, que les fonds détiennent, ou non, une ou plusieurs de ces sociétés en portefeuille, selon une étude Speedinvest réalisée auprès de 437 fonds venture à travers l’Europe.

Dans un environnement marqué par la raréfaction des capitaux disponibles pour financer les levées, les valorisations ont d’ores et déjà amorcé un mouvement de repli (voir l’histogramme). La valeur cumulée des licornes s’élevait ainsi à 471 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2023. Soit un recul de 0,3% par rapport à l’ensemble de 2022, selon les dernières données PitchBook. Le nombre cumulé de licornes a par ailleurs stagné à 128 (contre 85 et 51 fin 2021 et 2020).

Mais face au manque d’opérations (celles-ci ont reculé de 87,5% sur un an au premier trimestre 2023) permettant de cristalliser de nouvelles baisses, le secteur pourrait se révéler survalorisé. Et certaines licornes, dont le statut est aujourd’hui déclaratif, pourraient ainsi ne plus en être.

Un encadrement plus rigoureux de ces start-up va d’ailleurs être mis en place en France. C’est l’une des recommandations du French Tech Finance Partners (instance représentative des financeurs de start-up) retenues par Bercy. Le statut de licornes sera ainsi «audité» par un tiers de confiance et régulièrement actualisé.

De quoi limiter l’éventuel flou entourant aujourd’hui la valorisation de ces sociétés.