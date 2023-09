LBO France pousse ses pions en Afrique

LBO France entend saisir les opportunités en Afrique et renforce progressivement son positionnement sur le Continent. Joliba Capital, société dédiée à des investissements small et midcap sur le Continent et détenue majoritairement par le groupe depuis 2021, vient ainsi de réaliser un premier closing à 55 millions d’euros pour son fonds inaugural (150 millions d’euros visés d’ici fin 2024), avec le soutien de son actionnaire. LBO France a engagé des capitaux dans le véhicule, aux côtés d’investisseurs tels que Proparco (filiale de l’Agence Française de Développement), International Finance Corporation (branche de la Banque Mondiale) et FMO (Banque néerlandaise de développement entrepreneurial).

Le fonds ciblera des opportunités d’investissement dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale et se concentrera sur des sociétés small et mid cap dans les secteurs de la consommation, l’industrie manufacturière, l’éducation, les soins de santé, les services financiers ou encore la logistique. Un projet d’acquisition, déjà bien avancé, pourrait prochainement se réaliser.

Pour LBO France, ce développement sur le marché du small et mid cap s’inscrit dans un projet plus large de création de plateforme en Afrique. La société d’investissement a pris en début d’année une participation majoritaire dans CGF Bourse, société de courtage et de gestion d’actifs basée à Dakar. Elle a par ailleurs noué un partenariat dans le capital risque avec Seedstars Africa Venture, afin d’identifier des opportunités d’investissement sur un spectre plus large, incluant également les pays d’Afrique anglophone.