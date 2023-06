L’arsenal juridique des fonds de private equity s’adapte à la conjoncture

Valorisations disputées, difficultés de financement, de nombreux aléas menacent les transactions non cotées. Face aux difficultés de l’environnement macroéconomique, les fonds de capital-investissement adaptent leurs stratégies contractuelles pour naviguer dans ce nouveau paysage financier. Dans son récent rapport intitulé «Édition 2023 de l'Étude européenne sur le capital-investissement de CMS», le cabinet d’avocats CMS examine les clauses les plus fréquemment utilisées ces deux dernières années dans le domaine du capital-investissement.



Le désamour des clauses Material Adverse Change

Importées des pays anglo-saxons, les clauses MAC (Material Adverse Change) et MAE (Material Adverse Effect) ont fait fureur au début de la crise du covid. Ces clauses permettent à l’acquéreur de se prémunir, généralement entre le signing et le closing, contre la survenance d’un évènement défavorable contractuellement défini. Si plusieurs acteurs économiques se sont penchés sur ces clauses et certains, comme dans l’affaire Cruiseline, ont invoqué leur mise en œuvre au début de la crise sanitaire, leur utilisation est de moins en moins courante. Le recours à ces clauses est passé de 15% en 2021 à 10% en 2022 en Europe, observe CMS.

En France, «ces clauses ont connu un regain d’intérêt au tout début de la crise du covid car elles représentaient la seule alternative de protection de l’acquéreur, les mécanismes d’imprévision légale étant systématiquement exclus dans les contrats de cession et la force majeure ne couvrant pas les événements liés à l’épidémie de coronavirus», explique Mehdi Boumedine, avocat associé chez Linkaters qui accompagne les fonds d’investissements depuis plus de 10 ans.

La tendance s’est amorcée ces dernières années. «Malgré une légère évolution du rapport de force entre vendeurs et acquéreurs observé ces derniers mois, ces clauses ne jouissent pas d’une grande popularité en France», constate dans la pratique Mehdi Boumedine. Pour autant, les acquéreurs ne sont pas complétement désarmés. «D’autres alternatives existent pour apporter du confort aux acquéreurs, notamment les assurances de garantie de passif, dites «assurances W&I» qui deviennent de plus en plus fréquentes en private equity», poursuit Mehdi Boumedine. Dans 73% des opérations de private equity de plus de 100 millions d’euros, une assurance W&I a été souscrite, selon l’étude CMS.

Le locked-box en vogue



Les mécanismes d’ajustement de prix ont été très peu utilisés par les fonds de private equity. Les clauses d’ «earn-out», clauses qui permettent au vendeur d’obtenir un complément de prix de cession en fonction des performances opérationnelles futures de la société cible, n’ont été utilisés que dans 7% des opérations de plus de 100 millions d’euros, souligne l’étude CMS. Quand ils sont du côté vendeur, les fonds d’investissements n’ont quasiment jamais recours aux clauses d’«earn-out », pointe l’étude. En private equity, « les fonds d’investissement sont contraints par les durées de détention et leurs objectifs de rendement et préfèrent verrouiller rapidement le prix de cession quitte à renoncer à un éventuel complément de prix», explique Mehdi Boumedine.

Des covenants bancaires toujours en faveur de l’emprunteur

Malgré le resserrement des conditions d’octroi du financement bancaire relevé sur le marché depuis plusieurs mois, les ajustements apportés aux covenants bancaires ont été relativement limités. Alors qu’on aurait pu s’attendre à un renforcement des conditions stipulées par ces clauses en réponse à la raréfaction du crédit, les acteurs financiers et juridiques constatent qu’elles n’ont que peu évolué. «En réalité, les covenants bancaires restent très en faveur des emprunteurs» commente Kathryn Merryfield, avocat associé en charge du financement chez Linklaters. «C’est la qualité de l’actif qui prime : quand l’actif sous-jacent du financement est attractif, la documentation financière reste en faveur de l’emprunteur», poursuit-elle.

Selon l’avocate qui accompagne les emprunteurs et prêteurs depuis plus de 20 ans, il est aujourd’hui difficile de prédire un revirement car il y a beaucoup moins de volume de transactions, et donc d’opportunité de voir émerger de nouvelles tendances dans les clauses négociées avec les banques. En revanche, la réouverture du marché du high yield pourrait venir insuffler un nouvel élan dans la négociation et la rédaction de ces covenants. «Avec la croissance de la dette privée et l'émergence de produits de plus en plus flexibles, la concurrence s’intensifie, ce qui nécessite une adaptation des autres produits» observe Rhéa Christophilopoulos, avocat associé en financement chez Linklaters.

Enfin, une des tendances notables en financement d’opérations de private equity est l’adoption de pratiques visant à ajuster les marges bancaires en fonction des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). «Nous remarquons dans la pratique un recours de plus en plus important aux ajustements de marge en fonction des performances ESG et aux sustailaibility linked loans», pointe Rhéa Christophilopoulos. De quoi verdir un peu les documentations.