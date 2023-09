L’agroalimentaire «durable» met les fonds en appétit

Si les levées de fonds se révèlent plus difficiles dans le non coté, les investisseurs conservent un bel appétit pour certains secteurs. C’est le cas de l’agroalimentaire «durable», c’est à dire développant une approche environnementale et sociétale.

Paine Schwartz Partners, qui gère 5,7 milliards de dollars d’actifs (5,4 milliards d’euros), a en effet collecté 1,7 milliard de dollars pour son dernier véhicule, de sixième génération. Il s’agit de l’un des plus importants fonds levés jusqu’à présent dans ce secteur. Il succède à un précédent véhicule de 1,4 milliard de dollars bouclé en 2019. « Avec notre fonds VI, nous allons continuer à fournir de la nourriture à une population sans cesse croissante en optimisant l’utilisation des ressources. L’agribusiness est le secteur ayant enregistré la plus forte progression depuis plus de 15 ans et continue à manquer d’investissements », réagit Kevin Schwartz, directeur général du fonds américain.

Le véhicule est d’ores et déjà engagé à 40% et compte cinq investissements (AgroFresh Solutions, Costa Group, Elemental Enzymes, HGS BioScience et Monterey Mushrooms).

D’autres fonds spécialisés dans l’agroalimentaire «durable» parviennent également à attirer les investisseurs dans ce climat plus tendu. Cerea Partners, dont la stratégie repose sur la thèse du «Mieux Nourrir, Mieux Vivre et Mieux Produire», a levé 300 millions d’euros pour son dernier fonds mezzanine, comme l’annonçait L’Agefi début septembre. La société poursuit parallèlement les levées de fonds dans ses deux autres stratégies, la dette privée (350 millions d’euros visés d’ici début 2024) et le capital transmission (200 millions d’euros collectés jusqu’à présent et 225 à 250 millions ciblés d’ici un an).

De même, FNB Private Equity, qui compte parmi ses participations Mousline et Cafés Legal, a annoncé tout récemment un premier closing à 100 millions d’euros pour son dernier fonds dédié à l’industrie agroalimentaire (200 millions d’euros visés d’ici début 2024).