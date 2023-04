L’Agefi remet à Olivia Yedikardachian le prix de l’institutionnel le plus engagé en private equity

A l’occasion de la première édition de l'événement PE France dédié au secteur du private equity et à ses acteurs, L’Agefi en partenariat avec Private Equity Magazine, a remis hier soir le Prix du LP le plus engagé. Parmi huit nommés, le lauréat est Olivia Yedikardachian, responsable des portefeuilles de fonds à la Caisse des dépôts et consignations.

Ce prix récompense l’investisseur institutionnel qui a renforcé ses investissements dans le private equity sur l’année écoulée et qui applique, à travers ses investissements, une stratégie en faveur du financement des entreprises françaises permettant de faire vivre des territoires et/ou de faire émerger de nouveaux champions.

Les rédactions de L’Agefi ont sélectionné les nommés qui ont été soumis au vote de nos lecteurs pour élire le lauréat.

Les autres nommés étaient Roger Caniard, directeur financier de la MACSF, Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement d’AG2R La Mondiale, Régis Gaisnon, senior investment manager chez Groupama, Jérémie Garrot, directeur général adjoint en charge des investissements chez L’Auxiliaire, Leovic Lecluze, directeur des investissements de la Matmut, Martine Legendre Kaloustian, responsable des investissements alternatifs d’Allianz France, et Stéphane Trarieux, responsable du département financement de l’économie de CNP Assurances.