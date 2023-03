L’Agefi débat des défis du private equity pour son événement PEF

Pour sa 1e édition, l’événement Private Equity France, organisé par L’Agefi et Private Equity Magazine, analyse les mutations qui façonnent les contours du capital-investissement dans l’Hexagone. Quels sont les moteurs de performance de ce marché en 2023 ? Comment les investisseurs institutionnels font-ils évoluer leurs investissements dans le non coté ? Faut-il s’inquiéter d’un effet de bulle sur les valorisations des entreprises ? Quels sont les points forts des fonds de dette privée ou d’infrastructures ? A quel degré intègrent-ils les enjeux ESG ? Enfin, digitalisation du private equity, qui montre l’exemple ?

Plateformisation, démocratisation, intégration des critères ESG, digitalisation…La mue du private equity est en marche et s’accélère. Pas de retour en arrière possible pour les fonds d’investissement qui ont bien compris le potentiel de croissance supplémentaire que permettent ces évolutions, attendues par les investisseurs et, pour certaines, par le régulateur.

Voici quelques-unes des thématiques qui seront débattues et analysées par les experts du capital-investissement à l’occasion de cet événement réunissant les principaux dirigeants du secteur. Nous vous attendons nombreux le 4 avril 2023, à partir de 13h45, à l’hôtel Shangri-La, à Paris (10 Av. d’Iéna, Paris 16e).