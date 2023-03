La stabilité des prix dans le non-coté témoigne de l’attentisme ambiant

Les prix dans l’univers du non-coté continuent de résister à la crise. Selon le dernier indice Argos, qui mesure la valorisation des opérations réalisées sur des sociétés midmarket en zone euro, le prix médian s’est en effet établi à 9,9 fois l’Ebitda au dernier trimestre 2022, contre 10,6 fois trois mois plus tôt. « Contrairement à ce que l’on pouvait anticiper, l’indice ne montre pas de signes d’effondrement », réagit Louis Godron, président d’Argos Wityu. «Les acheteurs sont aujourd’hui très prudents et les vendeurs ne sont pas prêts à faire d’efforts sur le prix. Dans un contexte où il est par ailleurs devenu plus difficile de trouver du levier, cela a engendré un fort dégonflement des grosses opérations», analyse le dirigeant, ajoutant toutefois que les plus petites transactions se poursuivent.

Si l’activité M&A sur le segment mid market en zone euro a reculé de 43% en valeur (par rapport au 3e trimestre 2022), cette baisse s’établit ainsi à 57% pour les plus grosses transactions.

Reflet de la hausse des taux d’intérêt et de la sélectivité des banques, le nombre de transactions dans le private equity a reculé de 12%. Les multiples payés par les fonds ont baissé de 2%, à 10,5. Les prix payés par les acquéreurs stratégiques sont également en légère baisse, à 9,8x l’Ebitda. « Cet écart de valorisation entre les deux types d’acteurs peut s’expliquer par l’abondance des fonds à déployer dans le capital investissement », éclaire François Becque, directeur chez Argos Wityu.

