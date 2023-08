La SEC resserre l'étau sur les fonds privés, les critiques fusent

La Securities and Exchange Commission (SEC) a tranché et adopté, par son vote le 23 août, le projet de réforme «Advisers Act». Approuvé par trois voix contre deux, le dispositif constitue un virage significatif pour l’industrie mondiale des fonds privés, dont les actifs sous gestion se chiffrent à environ 11.700 milliards de dollars à l’échelle mondiale aujourd’hui.

«Les fonds privés et leurs conseillers jouent un rôle important dans presque tous les secteurs des marchés financiers», a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, après le vote. «En renforçant la transparence et l’intégrité des conseillers, nous contribuerons à promouvoir une plus grande concurrence et, partant, une plus grande efficacité», poursuit-il.

Le chef de la SEC s’est félicité de ces nouvelles règles conçues pour «tous les investisseurs - grands ou petits, institutionnels ou particuliers, sophistiqués ou non», alors même que la réforme est critiquée pour sa non-adéquation à toutes les relations gérants-investisseurs.

Les critiques fleurissent

Si les législateurs démocrates ont félicité la SEC d’avoir pris des mesures pour réglementer les fonds privés, la réforme n’a pas été accueillie favorablement par tous et suscite déjà des réactions.

Le président de la commission des services financiers de la Chambre des représentants, Patrick McHenry, a déclaré qu’«une fois de plus, la SEC du président Gensler outrepasse son autorité statutaire en imposant des mandats onéreux et coûteux, cette fois-ci aux fonds privés». «La SEC devrait s’efforcer de renforcer nos marchés publics et de créer de nouvelles possibilités pour tous les investisseurs d'épargner et de se constituer un patrimoine par le biais de nos marchés privés, tout comme les républicains l’ont fait dans le cadre de leur programme de formation de capital», poursuit-il. Il va même jusqu'à demander «instamment à la SEC d’abroger cette règle malavisée, qui constitue une tentative à peine voilée de dicter la gestion des fonds privés».

Hester Peirce, un commissaire républicain, a exprimé des objections similaires en déclarant que la réforme était une ingérence gouvernementale inutile.

A lire aussi:

Quelques batailles gagnées

L’industrie du private equity a pourtant exercé un lobbying acharné contre les propositions de la SEC depuis qu’elles ont été présentées pour la première fois en février 2022.

Si la SEC a décidé de garder certaines dispositions comme celles exigeant des rapports de performance trimestriels avec des paramètres standardisés qui faciliteront la comparaison des fonds ou encore celles sur les accords secrets concernant l’octroi de certains types de traitement préférentiel, à moins qu’ils ne soient divulgués aux investisseurs actuels et potentiels, elle a, face aux critiques, fait machine arrière sur plusieurs de ses propositions initiales.

La SEC a ainsi renoncé aux dispositions controversées touchant aux modalités d’indemnisation des gérants (GP). La proposition initiale prévoyait l’exclusion de la «négligence ordinaire» du champ de l’indemnisation des GP, là où la pratique du marché excluait la seule «négligence grave», ce qui aurait eu pour effet de limiter la prise de risque des gérants. La SEC a finalement jugé que cette disposition «n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé».

« Cette position finale de la SEC sur la responsabilité et l’indemnisation des GP en cas de faute simple (negligence) est à féliciter », souligne Ngowari Adikibi, avocate associée en structuration de fonds du cabinet international Stephenson Harwood. « Si la SEC avait adopté cette disposition, non seulement la prise de risque déléguée par les investisseurs (LP) aux gérants (GP) par mandat, inhérente même au modèle de gestion des fonds private equity, aurait été limitée » explique Ngowari Adikibi à l’Agefi. « Mais à long terme, les investisseurs auraient pu exiger un alignement sur la faute simple notamment lors de la négociation des clauses de gouvernance, ce qui aurait pu conduire à une instabilité et une précarité peu propice dans l’équilibre des relations GP-LP. » poursuit-elle.

Si la SEC a pas mal adouci les règles dans la version finale adoptée, celles-ci sont loin de satisfaire les acteurs des fonds privés. Reste à surveiller comment le marché réagira dans les prochains mois, une fois que l’ensemble des méandres du nouveau texte auront été explorés.