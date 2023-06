La Région flamande mandate Rothschild & Co pour se désengager de Gimv

Les liens se dénouent un peu plus entre Gimv et la Région flamande, son actionnaire historique. Ce dernier a en effet mandaté la banque Rothschild & Co pour étudier un désengagement de la société de private equity cotée. « (Le) comité de direction a été informé de l’intention de l’actionnaire de référence (Vlaamse Participatiemaatschappij NV, intégralement détenu par la région flamande) d’explorer les différentes options stratégiques concernant sa participation dans Gimv, incluant la possibilité d’une vente totale ou partielle », a déclaré la société d’investissement, en marge de l’Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue mercredi 28 juin 2023. « L’évolution de la procédure et le calendrier, sont pour le moment inconnus », a précisé Gimv. Contactée par L’Agefi, la société n’a pas souhaité faire de plus amples commentaires.

Créée en tant que branche d’investissement de la Région flamande en 1980 (qui en détenait alors 100%), Gimv fut introduit en Bourse en 1997. De 70% après sa mise sur le marché, la part détenue par l’actionnaire de référence s’établit désormais à 27,65%, le reste étant du flottant. Sur la base d’un cours actuel avoisinant les 43 euros, une cession de l’intégralité de la participation détenue par la Flandre lui rapporterait quelque 330 millions d’euros. De quoi lui permettre à la région d’alléger sa dette.

Au-delà de l’actionnariat, les liens se sont également distendus en matière de stratégie. Gimv, qui gère 1,5 milliard d’euros d’actifs, investit aujourd’hui dans des sociétés basées en Belgique, mais également en France, aux Pays-Bas et dans les pays germanophones. La société d’investissement, qui compte une soixantaine de participations en portefeuille, cible des petites et moyennes entreprises (PME) dont les besoins en capital évoluent entre 5 et 75 millions d’euros.

