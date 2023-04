La France, championne «improbable» du private equity

Le cliché du Français, béret sur la tête et baguette de pain sous le bras, n’est pas loin. « Connu pour sa cuisine exceptionnelle, son chic naturel, ses vacances interminables, et son droit du travail favorable aux salariés, la France est un improbable champion du private equity », introduit Preqin, dans une étude consacrée à notre pays. « Mais c’est pourtant ce que la troisième plus grande économie européenne est en train de devenir », conclut la société britannique.

La France compte ainsi 134 sociétés de gestion dans le capital investissement, parmi lesquels 36 nouveaux acteurs apparus au cours des cinq dernières années. Une douzaine de sociétés, qui n’ont pas levé de véhicules depuis plus de dix ans, ont en revanche été rayées de la liste.

L’activité se montre dynamique, avec 327 investissements réalisés chaque année en moyenne depuis 2018. Dans le paysage global du private equity, « la France n’a peut-être pas attiré l’attention et rempli les colonnes de presse comme son voisin allemand avec son fameux Mittelstand, mais le secteur français du capital investissement a enregistré une croissance constante et robuste, l’ayant mené à la maturité », juge Preqin.

Les voyants sont au vert. Bénéficiant d’un écosystème favorable, de gérants de poids (Ardian, PAI Partners, Astorg…) ou davantage de niche (ArchiMed, Keensight Capital, Sparring Capital…) parmi les plus performants, « les perspectives de croissance future sont fortes », projette l’étude.

La France fait par ailleurs figure d’exemple en matière d’investissement ESG (environnement, social et gouvernance). Selon les indicateurs de transparence de Preqin sur le sujet, le private equity français affiche un score moyen de 20%, contre une moyenne de 14% en Europe, 9% en Amérique du Nord et 5% en Asie Pacifique. Ardian, membre fondateur de l’initiative Climat International, atteint les 78%.