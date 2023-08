KKR renoue avec un deuxième trimestre positif

Les pertes enregistrées l’an dernier à la même époque sont effacées, mais l’environnement reste compliqué pour KKR. C’est ce que montrent les résultats du deuxième trimestre 2023 publiés ce 7 août par le géant américain du capital investissement. Le groupe, qui s’est fait remarquer en France l’an dernier avec le rachat du courtier lyonnais en assurance April, a réalisé 844 millions de dollars de résultat net entre avril et juin contre une perte de 734 millions de dollars pour la même période de l’an dernier.

En 2022, les firmes de capital investissement avaient souffert à partir de mars d’un arrêt brutal de toutes les transactions (introductions en Bourse et gros LBO notamment) dans le sillage de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. En 2023, les choses sont revenues à peu près à la normale sur les marchés financiers, mais c’est sans compter la hausse des taux qui pèse sur pas mal de transactions pour les portefeuilles de capital investissement.

Les bénéfices après impôt distribuables sont de 653 millions de dollars sur le trimestre, en baisse de 23% sur un an.

Sur ses deux gros piliers d’activités, KKR fait état de 1,4 milliard de revenus trimestriels dans l’Asset Management et de 2,1 milliards dans ses activités d’assurance. L’an dernier, l’asset management était en perte de 308 millions et l’assurance affichait près de quatre fois moins de revenus à 631 millions de dollars.

519 milliards de dollars d’actifs

Les actifs gérés sont en hausse de 6% sur un an à 519 milliards de dollars fin juin, dont 420 milliards chargés («fee paying»). Sur ce niveau d’encours, le crédit et les stratégies liquides représentent 227 milliards, le capital investissement 170 milliards, et l’immobilier 122 milliards.

Les revenus nets réalisés sur les investissements ont chuté à 114 milliards contre 276 milliards un an plus tôt.

Les engagements non encore appelés de la part des clients équivalent à 100 milliards de dollars.

Dans l’activité d’assurance, KKR affiche 144 milliards de dollars d’encours pour sa filiale Global Atlantic, dont 111 milliards en crédit. Ce montant inclut Ivy II, le véhicule de réassurance de Global Atlantic, dont la clôture finale a eu lieu au cours du trimestre.

Le groupe a par ailleurs conclu au cours du trimestre un partenariat stratégique avec Japan Post Insurance dans le cadre d’une initiative de croissance internationale. Enfin, KKR a fait l’annonce de la plus importante transaction de réassurance en bloc de l’histoire de Global Atlantic. Le bloc apportera 13 milliards de dollars d’actifs en plus à sa filiale après la clôture de l’opération, prévue pour le second semestre 2023.