Keensight Capital triple la mise pour son dernier fonds

Keensight Capital voit plus grand. La société d’investissement, spécialisée sur les stratégies de buyout dans les secteurs de la tech et de la santé, a collecté 2,8 milliards d’euros dans le cadre de son dernier véhicule. Il succède à un fonds de cinquième génération d’un milliard d’euros levé en 2019.

La base d’investisseurs s’élargit. « Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien continu de nos souscripteurs existants et nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux investisseurs au sein de notre base de souscripteurs déjà très diversifiée géographiquement », se réjouit Jean-Michel Beghin, managing partner de Keensight Capital. Les souscripteurs sont à hauteur de 90% des investisseurs institutionnels (sociétés de gestion d’actifs, fonds de pension, assureurs, banques et fonds souverains) et à hauteur de 10% d’anciens dirigeants d’entreprises du portefeuille de Keensight et des family offices.

La stratégie, qui cible des entreprises bénéficiant d’un fort potentiel de croissance et générant un chiffre d’affaires compris entre 10 à 400 millions d’euros, reste inchangée. Via son dernier véhicule, Keensight Capital investira des tickets de 10 à 500 millions d’euros dans dix à quinze participations. Des opérations ont d’ores et déjà réalisées, à l’image de l’investissement dans le groupe de cybersécurité Nomios en juin dernier.