Jolt Capital rentre dans la réalité augmentée avec Microoled

Jolt Capital plonge dans l’univers de la réalité augmentée en investissant dans la startup grenobloise Microoled, spécialisée dans les micro-écrans à haute résolution. La société de private equity mène un tour de table de 21 millions d’euros aux cotés de Bpifrance (via son fonds Innovation Défense) et des investisseurs historiques Cipio Partners et Ventech. « Pour Microoled, dont le chiffre d’affaires est appelé à doubler rien qu’avec les contrats engagés existants, l’un des principaux objectifs est d’accroître sa capacité de production. Nous allons également accompagner la société dans le développement de ses réseaux de ventes », explique Pierre Garnier, managing partner chez Jolt Capital.

La société investit via son fonds de quatrième génération, bouclé à 271 millions d’euros en 2021. Microoled représente la sixième participation du véhicule, qui devrait en totaliser une douzaine. « Nous avons rouvert notre véhicule depuis le début de l’année pour en étendre le montant. Nous avons aujourd’hui de très belles sociétés en portefeuille, que nous souhaitons continuer d’accompagner dans leur forte croissance et dans lesquelles nous entendons réinvestir », informe Pierre Garnier.

Jolt Capital investit sur le segment du growth, dans des sociétés deeptech générant plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. « Il y a peu de concurrence sur ce segment, qui nécessite une expertise tech poussée et se révèle difficile à appréhender pour les fonds généralistes. Notre objectif est de rendre le modèle de la société plus établie, et de lui faire passer la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Cela permet de bénéficier d’une panoplie de sorties plus large, allant de l’introduction en Bourse à la cession à des fonds ou des corporates », développe Pierre Garnier.

Jolt Capital s’appuie sur sa plateforme technologique Ninja, pour notamment optimiser l’identification des cibles d’investissement et de build-ups.