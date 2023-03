Infravia mène la levée de 42 millions de dollars de DataDome dans la cybersécurité

La start-up de cybersécurité DataDome vient de boucler une série C de 42 millions de dollars auprès d’Infravia et de ses investisseurs historiques parmi lesquels l’américain Elephant et Isai. Ce montant comprend 40 millions de fonds propres, très majoritairement apportés par Infravia qui obtient une participation inférieure à 20% ainsi qu’un siège au conseil d’administration, et une venture debt de 2 millions souscrite auprès d’une banque française.

DataDome utilisera ces fonds pour poursuivre son développement aux Etats-Unis, qui représentent déjà la moitié de son chiffre d’affaires, et en Europe, la société étant leader en France dans son domaine. Ils financeront également ses efforts de recherche et développement pour maintenir son produit à la pointe.

Fondée en 2015 et domiciliée à Paris et New York, DataDome opère une plateforme de gestion des attaques de «bad bots» destinée à protéger les actifs digitaux de ses clients (site internet, application mobile, API). «Le produit de la société permet d’identifier et de bloquer le trafic non humain malveillant qui représente près de 30% du trafic sur internet. Par exemple, certains logiciels souscrivent en ligne à des assurances afin de connaître les tarifs de tel ou tel assureur, ce qui peut nuire à leur compétitivité », illustre Romain Favrelle, directeur chez Infravia. L’offre de DataDome a été qualifiée meilleure de sa catégorie par les analystes de Gartner et Forrester.

11e investissement d’Infravia Growth

La société s’est essentiellement développée auprès des e-commerçants mais son produit est également utilisé dans les secteurs de l’assurance, de la banque, du voyage ou des médias. Elle compte déjà parmi ses clients des groupes tels que la SNCF, Blablacar, La Fourchette ou Danone en France, mais aussi Helly Hansen, Super Travel ou Carforsale à l’international. «La solution de DataDome donne très peu de faux positifs donc le risque de perte de chiffre d’affaires dû aux blocages est très faible», ajoute Romain Favrelle. DataDome n’est pas encore rentable mais affiche «une croissance efficiente et fait déjà une certaine taille avec plus de 150 salariés», indique le directeur d’Infravia.

Il s’agit du onzième investissement d’Infravia Growth et son quatrième en France. La société de gestion historiquement présente dans les infrastructures avait lancé en 2020 une stratégie growth, l’une des premières à être labellisée Tibi. Un premier fonds a ainsi été bouclé début 2022 à hauteur de 501 millions d’euros. Le véhicule est désormais investi au deux tiers et réfléchit déjà au lancement du fonds successeur.