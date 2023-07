Infranity prépare un nouveau fonds de dette infrastructure

Infranity, qui annonce aujourd’hui la clôture de son fonds de troisième génération dédié à la dette senior infrastructure, prépare la levée du nouveau millésime. Le gérant d’actifs, intégré à l’écosystème des sociétés de gestion Generali Investments, vise un montant de 1,5 à 2 milliards d’euros. «Le premier closing devrait intervenir dans les prochaines semaines. Notre stratégie sur ce fonds restera centrée sur des investissements en dette senior en Europe, sur les secteurs de la transition énergétique et digitale et de la mobilité verte», annonce Philippe Benaroya, président, et cofondateur de la société, avec Alban de La Selle et Gilles Lengaigne. Lancée en 2018, la structure affiche désormais un peu plus de 8 milliards d’euros d’encours.

Une poche sera potentiellement dédiée à des co-investissements, à l’image du fonds précédent. Lancé fin 2021, celui-ci vient d’être bouclé à un peu plus de 1,6 milliard d’euros, dont environ 400 millions d’euros à travers un véhicule de co-investissement, et est engagé à plus de 80%.

Entre 20 et 30 investissements

Les dossiers ne manquent pas. «Le marché est très profond et diversifié. Sur un flux annuel de plusieurs centaines d’opérations, nous nous montrons très sélectifs et retenons moins de 5% d’entre elles», explique Philippe Benaroya. Pour chaque véhicule, Infranity réalise entre 20 et 30 investissements.

L’environnement est propice. «Le contexte de remontée des taux nous permet d’accroître nos rendements (de l’ordre de 6,25% bruts pour une qualité moyenne investment grade) sans accroître le risque, qui se révèle très modéré. Ceci nous permet de répondre à la problématique d’allocation des assureurs sous Solvabilité 2», détaille Philippe Benaroya.

Parmi les investisseurs, figure en effet un grand nombre d’assureurs européens. «Progressivement, sur l’ensemble de nos fonds, nous diversifions notre base d’investisseurs vers l’Asie», indique Philippe Benaroya. Infranity entend poursuivre dans cette voie en regardant également vers les Etats-Unis.