Infranity lève 370 millions d’euros pour un fonds de dette infrastructure

Infranity, la filiale de Generali Investments dédiée aux infrastructures durables, lance un fonds dédié de dette infrastructure de 370 millions d’euros. Ce fonds est porté par son actionnaire Generali et un investisseur international dont l’identité n’est pas dévoilée. Il investira dans de la dette senior «investment grade» à destination des énergies renouvelables, la transition numérique et la mobilité.

Ce fonds dédié sera co-investisseur aux côtés d’autres fonds de dette infrastructures gérés par Infranity. «Ce sera de la dette ‘senior secured’´ de qualité moyenne investment grade bénéficiant de sûretés et d’un bon couple rendement/risque. Le marché a revu les prix à la hausse de 40 à 50 points de base (pb) pour les opérations investment grade que nous faisons, indique Philippe Benaroya, président et managing partner d’Infranity. Nous visons généralement des spreads bruts de 275-300 pb au-dessus de l’Euribor pour ces stratégies et des primes d’illiquidité de 175 pb ou plus par rapport aux marchés publics».

8 milliards d’encours

Le véhicule sera déployé pour le financement d’actifs télécoms comme les réseaux de fibre, les tours, les data centers, les énergies renouvelables et la mobilité verte comme l’a déjà fait Infranity dans les matériels roulants pour les chemins de fer. Il s’agira d’actifs brownfield (infrastructures déjà opérationnelles) pour 80% à 85% du fonds et greenfield (projet d’infrastructures) dans les énergies renouvelables pour le solde. «Nous déployons généralement chaque nouveau fonds sur une durée de 18 à 24 mois en visant un bon niveau de performance financière et extra-financière . Nous cherchons également à construire un portefeuille bien diversifié, qui protège contre l’inflation, la hausse des taux, les cycles économiques, et les risques de contrepartie», précise Philippe Benaroya.

Créé il y a cinq ans, Infranity gère désormais huit milliards d’euros d’encours sur l’ensemble de ses stratégies infrastructures et compte passer la barre des 10 milliards cette année. Il ne constate d’ailleurs pas de baisse d’appétit des investisseurs pour la classe d’actifs malgré le contexte macroéconomique. «Avec la hausse des rendements, les nouveaux millésimes sont très recherchés et de belles allocations se mettent en place en ce moment. L’appétit des investisseurs reste important et il n’y a pas de ralentissement des levées de fonds», expose Philippe Benraoya.