Infopro Digital lance le refinancement de sa dette après l’échec de sa vente

A défaut d’avoir pu trouver un nouveau propriétaire dans un contexte de marché difficile, Infopro Digital, et son actionnaire Towerbrook, cherchent à refinancer la dette du groupe à hauteur de 975 millions d’euros. Les discussions avec les investisseurs, pilotées par les coordinateurs globaux BNP Paribas et JPMorgan, sont ouvertes jusqu’au 7 juin et portent sur des obligations sécurisées de cinq ans à taux variables (non call 2 ans) et fixes (non call 1 an).

Le produit de l’opération, dont les conditions restent donc à définir, servira à financer le transfert du groupe de médias et services digitaux BtoB dans un nouveau fonds de Towerbrook, ainsi qu’à refinancer les obligations existantes à échéance 2025. Il permettra aussi de rembourser un prêt d’actionnaire, qui s’élève à 238 millions d’euros à 9% payable en mai 2026, selon un rapport de Moody’s de 2022.

Transfert

En 2016, Towerbrook avait financé le rachat d’Infopro Digital via un term loan B de 360 millions d’euros puis s’était refinancé en 2020 sur le marché obligataire pour 700 millions. Il avait augmenté l’une des souches de 155 millions en octobre 2021.

Quelques mois plus tard, Towerbrook avait mandaté Morgan Stanley pour trouver un acquéreur avec un objectif de valorisation de plus de 2 milliards d’euros, sans succès. Le gérant a donc décidé le mois dernier de transférer sa participation dans son nouveau fonds principal.