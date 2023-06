Inetum refinance une partie de sa dette LBO

Lentement mais sûrement, les banques réduisent leur exposition à la dette LBO d’Inetum. Racheté en 2022 par le fonds Bain Capital, l’ex-GFI Informatique a réussi le 23 juin à placer 155 millions de term loan B, tranche de prêts souscrite par des acteurs non-bancaires. Elle proposait au départ un minimum de 65 millions. Cette rallonge (add on) vient accroître le montant du term loan B de maturité octobre 2028 et payant Euribor + 5%, qui a été monté l’an dernier à l’occasion du leveraged buy-out (LBO) du groupe. Elle s’est faite à un prix de 97,5% du pair, ce qui fait ressortir un rendement d’environ 9,45%.

Pilotée par BNP Paribas, l’opération permet de réduire d’autant le term loan A que les banques avaient dû mettre en place en 2022. Entre le moment où Bain avait annoncé le rachat de la société de services numériques pour environ 2 milliards d’euros, en janvier 2022, et le bouclage de l’opération, six mois plus tard, les conditions de financement sur le marché du LBO avaient radicalement changé, forçant le sponsor et ses partenaires à revoir leurs plans.

Deuxième rallonge en six mois

Le schéma initial prévoyait une dette de 1,1 milliard d’euros, répartie entre un term loan B et une émission obligataire. Celle-ci avait été abandonnée en septembre, la nouvelle structure de dette se composant d’un term loan A de 533 millions et d’un loan B de 600 millions. Outre BNP Paribas, on retrouve parmi les prêteurs BBVA, CA CIB, Goldman Sachs, Macquarie, Raiffeisen, SG CIB et UniCredit.

Inetum et ses banques ont déjà profité des fenêtres de financement qui s’ouvrent aux entreprises notées en catégorie high yield afin de corriger le tir. En janvier, la société avait réalisé un premier add-on de 343 millions d’euros qui a permis de réduire du même montant l’exposition des banques. La dette avait alors été placée avec une forte décote, à 91,5%, le prix nécessaire pour passer sur un marché du financement LBO encore tétanisé. Après cette seconde rallonge, le term loan B de la société représente désormais près de 1,1 milliard d’euros.