HCVC obtient 75 millions de dollars pour son deuxième fonds d’amorçage dans la hardtech

HCVC, la société de capital-risque dédiée à la Hard tech en Europe, vient de boucler son deuxième fonds à hauteur de 75 millions de dollars (69 millions d’euros). HCVC Fund 2 investira dans des technologies de rupture dans les domaines du climat, de la défense, de l’aérospatiale, de l’infrastructure de l’intelligence artificielle, de la robotique ou encore de la biotechnologie. L’objectif est de répondre aux grands défis modernes que sont la décarbonation de l’industrie, la défense de la démocratie, la conquête spatiale ou la réindustrialisation.

Le fonds investit en phases de pré-amorçage et amorçage dans des start-up technologiques basées en Europe et en Amérique du Nord, et sera principalement piloté depuis Paris, HCVC disposant de bureaux dans la capitale française et à San Francisco.

Fondé à Paris en 2015, HCVC a d’abord lancé le Hardware Club, qui regroupait une communauté internationale de start-up du hardware et de la deeptech, avec plus de 600 entreprises dans 50 pays. En 2018, le club devient HCVC et lance son premier fonds à hauteur de 50 millions de dollars pour l’innovation «full-stack», qui combine hardware et software. Ce véhicule a investi dans une cinquantaine de sociétés comme Caper (acquis par Instacart), Span, ou Automata.

Tickets de 250 000 à 2,5 millions d’euros

Avec un périmètre d’investissement élargi à de nouveaux secteurs, HCVC Fund 2 prévoit jusqu’à 40 participations en portefeuille, pour des tickets allant de 250 000 à 2,5 millions d’euros. Il est déjà présent au capital Renaissance Fusion (fusion nucléaire), Antaris (système d’exploitation pour satellites, Ark Biotech (agriculture cellulaire), Transmutex (recyclage de déchets nucléaires) ou Sarcura (thérapies cellulaires).

Le véhicule a été levé auprès d’investisseurs européens, américains et japonais, dont le Fonds Européen d’Investissement, Isomer Capital, Molten, ainsi que des dirigeants de renom tels que Toto Wolff (Mercedes F1 AMG) ou John Elkann (Stellantis, Ferrari).

Fort de son développement rapide, le capital-risqueur, fondé par Alexis Houssou, vient par ailleurs d’accueillir un quatrième associé spécialiste de l’intelligence artificielle, Alexandre Flamant.

