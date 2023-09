Goldman Sachs lance un pôle conseil en matière de sport

Goldman Sachs a lancé une nouvelle équipe de dealmakers qui se concentreront sur l’industrie du sport, a appris Financial News. Cela intervient au moment où les sociétés de private equity et les géants des hedge funds investissent massivement dans les clubs de football, rugby et baseball. La banque américaine a nommé Dave Dase et Greg Carey coresponsables de cette nouvelle franchise sur le sport, selon une note interne. Elis Jones dirigera l’équipe en Europe.

