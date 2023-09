Gaia Impact arrive à mi-parcours de sa levée de fonds

Gaia Impact poursuit sa route et arrive à mi-parcours de sa levée de fonds. La société de conseil en investissements réalise un premier closing à 40 millions d’euros pour son véhicule de deuxième génération. Schneider Electric y engage 20 millions d’euros, aux côtés du family office Capelan (15 millions) et d’autres investisseurs privés. Un montant final de 80 millions d’euros est visé d’ici le premier semestre 2024 pour ce véhicule, dont la gestion est assurée par Capital Croissance.

Ce fonds succède à un premier véhicule bouclé en 2017 pour 15 millions d’euros. Il totalise une douzaine d’investissements, parmi lesquels celui dans Osmosun, groupe spécialisé dans le dessalement d’eau, qui s’est depuis introduit en Bourse sur Euronext Growth.

Comme le précédent, le nouveau fonds investira en amorçage, série A et série B des tickets de 500.000 euros à 5 millions d’euros dans une vingtaine de sociétés, principalement en Afrique subsaharienne. « Le fonds ciblera deux grands axes d’investissement : les sociétés développant des solutions d’accès à l’énergie renouvelable et celles déployant des usages productifs de cette énergie dans des domaines tels que la mobilité ou l’agriculture », informe Hélène Demaegdt, présidente fondatrice de Gaia Impact et créatrice, avec son mari, du family office Capelan.

Le fonds se fixe plusieurs objectifs : faciliter l’accès à l’énergie de 4 millions de personnes, créer 20.000 emplois et éviter l’émission de 4 millions de tonnes de Co2. « Nous avons établi ces chiffres en nous basant sur nos précédents investissements », explique Hélène Demaegdt. Deux autres indicateurs spécifiques seront fixés pour chaque nouvelle participation. « Cela permet d’avoir une action plus globale en matière d’impact », perçoit Christophe Poline, directeur des investissements solidaires chez Schneider Electric. « Notre engagement est avant tout à vocation environnementale et sociale. Il nous permet également d’établir sur le très long terme une veille en matière d’innovation », poursuit-il.

Au-delà des capitaux engagés, le groupe industriel apportera son expertise technique aux sociétés en portefeuille. Un autre partenaire, Investisseurs & Partenaires, spécialisé dans l’investissement non coté en Afrique, les conseillera également.

Un premier investissement a d’ores et déjà été réalisé via ce véhicule. Un ticket d’un million de dollars (945.000 euros) a ainsi été investi dans Surechill, société basée au Kenya et spécialisée dans les solutions de réfrigération.