Frst conforte son assise dans l’amorçage en France

Frst renforce sa place dans le paysage français de l’amorçage. Créée en 2019 par l’équipe dirigeante d’Otium Venture (émanant du family office de Pierre Edouard Sterin, le cofondateur de Smartbox), la société d’amorçage annonce un premier closing à 72 millions d’euros pour son dernier véhicule, Frst 3. «Nous nous sommes fixé un objectif maximal de 100 millions d’euros d’ici la fin de l’année», informe Pierre Entremont, cofondateur de Frst. Avec plus de 200 millions d’euros d’actifs gérés ou conseillés, «Frst devient le plus important fonds d’amorçage (hors biotech) exclusivement dédié à des investissements en France», enchaine-t-il.

Ce véhicule succède à un fonds de 90 millions d’euros bouclé en 2019. «Le premier closing avait été réalisé à 60 millions d’euros, donc inférieur à celui d’aujourd’hui. Nous nous attendons à la même progression dans les prochains mois», projette le dirigeant. Le premier fonds, levé en 2015 sous l’ère Otium, avait permis de déployer 45 millions d’euros dans quinze sociétés, parmi lesquelles Payfit et Owkin, devenues aujourd’hui des licornes. «Nous avons conclu avec Otium un contrat de conseil pour continuer à suivre ces participations», indique Pierre Entremont.

Pour ce troisième véhicule, la stratégie reste identique aux précédents. «Nous investissons exclusivement en France, essentiellement dans les domaines des logiciels (automatisation via notamment l’intelligence artificielle) et des réseaux. La proximité géographique est essentielle pour trouver les bons projets et se rapprocher des entrepreneurs», estime le dirigeant.

Les investisseurs sont globalement les mêmes que ceux des précédents véhicules : dans la sphère publique, Bpifrance (via le fonds national d’amorçage) et le fonds européen d’investissement ; et coté privé, Axa Ventures Partners et Isomer. «Plusieurs entrepreneurs, comme ceux des sociétés Payfit, Owkin, Shippeo, Electra ou Pigment dans lesquelles nous avons investies, ont à leur tour engagé des capitaux dans notre fonds», se réjouit Pierre Entremont.

Comme pour le fonds 2, qui compte parmi ses investissements prometteurs des sociétés proches du statut de licornes comme Electra et Pigment, une trentaine d’opérations sont prévues. «Nous investirons au cours des quatre prochaines années des tickets compris entre 1 et 3 millions d’euros dans des projets prometteurs. Notre objectif est d’accompagner ces sociétés durant 18 à 24 mois jusqu’à la série A, avant d’ouvrir leur capital à d’autres investisseurs, d’envergure internationale», explique Pierre Entremont.

Dix ans pour une sortie emblématique

Restant généralement six à dix ans au capital, Frst n’a réalisé pour le moment qu’une cession, celle en avril dernier de la legaltech Doctrine (fonds 1) à Summit Partners, pour un peu plus de 100 millions d’euros. «Il faut généralement dix ans pour réaliser une sortie emblématique. Notre but est en effet d’investir dans des sociétés qui se valoriseront plusieurs milliards d’euros. L’essentiel de la performance est souvent généré, au sein de chaque fonds, par une à trois sociétés de ce type», perçoit le cofondateur.

En termes d’origination, Frst passe à la loupe les quelque 3.000 start-up créées en France chaque année. «Nous en retenons en moyenne 500 pour établir un premier contact, puis affinons notre sélection au fil des rendez-vous pour n’en conserver qu’une dizaine», développe Pierre Entremont. Pour le dernier véhicule, quatre sociétés ont d’ores et déjà été retenues. Ces investissements (trois dans l’intelligence artificielle et un dans les crypto) devraient être annoncés dans les prochaines semaines.