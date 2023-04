Freshfields promeut Marie Roche au rang d’associée

Le cabinet d’avocats international Freshfields Bruckhaus Deringer renforce son équipe Finance en France. À compter du 1er mai 2023, Marie Roche rejoindra le rang des associés du bureau parisien.

Avocate aux Barreaux de Paris et de New York, Marie Roche a intégré Freshfields en 2017 et s’est spécialisée dans les financements corporate, les financements d’acquisitions, les financements d’infrastructures ainsi que les restructurations de dette. Elle possède une expertise en matière de financements structurés et syndiqués, et conseille les entreprises, les sponsors et les prêteurs sur une large gamme de transactions financières.

Elle a récemment conseillé le fonds d’investissement britannique Charterhouse Capital Partners LLP sur le financement de son acquisition de Siaci Saint-Honoré, un fournisseur de services de courtage et de conseil.

A lire aussi:

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de croissance de Freshfields, qui nomme cette année 30 nouveaux associés au sein des différents bureaux du cabinet, dont plus de la moitié sont des femmes. Elle « témoigne de l’ambition de notre cabinet en France et de notre détermination à y poursuivre notre développement sur la durée » déclare Vincent Daniel-Mayeur, associé dirigeant du cabinet à Paris.