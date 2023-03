France Invest appelle à maintenir l’effort dans le financement de l’innovation

Au lendemain de la publication de la nouvelle promotion du French Tech Next 40/120, France Invest fait le bilan du financement de l’innovation par les fonds français entre 2016 et le premier semestre 2022. Elle formule des propositions afin de ne pas ralentir les efforts dans un contexte devenu plus difficile.

Les capitaux levés sur les segments venture et growth ont très fortement augmenté sur la période. Avec 7,3 milliards d’euros levés en 2021, la collecte a été multipliée par 4 par rapport à 2016. Les montants investis ont quintuplé en 5 ans et demi. La croissance a surtout été portée par les fonds growth, dont les levées ont été multipliées par 9 par rapport à 2019, à 3,6 milliards d’euros.

France Invest note que le succès de ces levées est lié à l’attractivité nouvelle de ces segments auprès des investisseurs institutionnels et particuliers, français ou étrangers, ainsi qu’à l’initiative Tibi, essentiellement en growth.

L’association avertit toutefois que le succès du venture et du growth ces dernières années ne doit pas être freiné par le changement d’environnement économique, notamment la hausse des taux qui entraîne un ajustement des valorisations, et des levées de fonds rendues plus complexes, comme l’illustre la baisse de la collecte constatée au premier semestre 2022 et qui sera sans doute confirmée sur le second semestre.

Parmi les propositions de France Invest, le fléchage de l’épargne des Français vers le non-coté doit être renforcé. « C’est la première fois en 40 ans de capital-investissement en France qu’il y a un alignement des planètes entre les investisseurs, les épargnants français et les canaux de distribution avec les gérants qui s’ouvrent aux particuliers, souligne Claire Chabrier, présidente de France Invest. Il faut donc une meilleure offre dans les produits d’épargne, comme la possibilité de mettre davantage de non-coté dans la gestion pilotée. »

Le lancement rapide d’un dispositif Tibi 2, un nouveau modèle de corporate venture, une amélioration du régime des aides d’Etat et un fonctionnement plus fluide des régimes d’épargne sont également au menu des propositions de France Invest. « Le contexte est plus compliqué pour tous les acteurs de l’écosystème depuis 2022, mais ce serait le pire moment d’arrêter de le financer maintenant, au risque de prendre des années de retard dans la compétition internationale », insiste Claire Chabrier.

