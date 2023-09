FnB Private Equity vise 200 millions d’euros pour son nouveau fonds

FnB Private Equity (FnB) poursuit son développement. Après un tout premier fonds bouclé en 2018 pour 135 millions d’euros, la société d’investissement spécialisée dans l’agroalimentaire, qui compte parmi ses participations Mousline et Cafés Legal, se lance dans la levée d’un nouveau véhicule. «Nous visons un montant global de 200 millions d’euros, qui devrait être atteint d’ici début 2024. Nous sommes actuellement à mi-chemin, avec 100 millions d’euros d’ores et déjà collectés», annonce Olivier Marchand, associé et cofondateur, avec Valérie Lutt, de FnB.

L’environnement n’est pourtant pas simple dans les levées de fonds, une situation à laquelle n'échappent pas les jeunes sociétés. «FnB Private equity n’a que sept ans d’existence, mais nous avons, Valérie et moi, plus de trente ans d’expérience dans le secteur de l’agroalimentaire (Unilever, Benedicta, Marco Polo Foods …)», replace Olivier Marchand. «Le déploiement rapide de notre premier fonds, avec déjà de belles sorties réalisées, est également un atout», ajoute le dirigeant. FnB a notamment cédé Baserria (groupe créé autour des marques Lartigue & Fils et Tradition de Vendée) en mars 2022, lui permettant d’enregistrer un TRI (taux de rendement interne) brut de 25%.

A l’image du premier fonds, les investisseurs du nouveau véhicule sont majoritairement des institutionnels, ainsi que des family offices et quelques corporates. Des co-investissements pourront être réalisés, comme cela a été fait jusqu’à présent sur chacune des lignes du portefeuille (à hauteur de 65 millions d’euros en cumulé).

Dix à douze lignes visées

Alors que le premier fonds comptait sept participations, l’accroissement de la taille du deuxième devrait permettre d’investir dans dix à douze nouvelles sociétés, auxquelles s’ajouteront des opérations de croissance externe. Un investissement, Cafés Legal a d’ores et déjà été réalisé en juin via ce nouveau véhicule. «Les dossiers ne manquent pas. Notre ‘dealflow’ est très chargé. Nous sommes notamment rentrés dans des discussions exclusives pour le rachat d’une société, qui pourrait intervenir d’ici à la fin de l’année», informe Valerie Lutt.

FnB investit des tickets de 10 à 20 millions d’euros et prend des participations majoritaires dans des PME générant entre 25 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

La société d’investissement pourrait par ailleurs élargir son spectre géographique, au-delà de la France. «Nous sommes approchés sur des dossiers en Italie, en Espagne et au Portugal», déclare Valerie Lutt. Selon la dirigeante, le secteur de l’agroalimentaire s’y révèle très développé et offre de belles opportunités.