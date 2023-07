Eurazeo triple la mise dans les smart cities

Eurazeo voit plus grand dans le domaine des smart cities. Après un premier fonds levé en 2016 pour 137 millions d’euros, la société d’investissement annonce le bouclage d’un véhicule de deuxième génération atteignant 400 millions d’euros.

Dédié à des investissements dans les nouvelles technologies et l’innovation numérique pour les villes durables, le véhicule mettra l’accent sur les secteurs clés de l'économie bas carbone tels que l’énergie, la mobilité, la logistique, le bâtiment et les technologies industrielles. Il ciblera principalement des entreprises en Europe, mais également en Asie, en Israël et en Amérique du Nord.

Plusieurs investissements ont d’ores et déjà été réalisés via ce nouveau véhicule : 1Komma5° (solutions et services énergétiques résidentiels bas carbone en Europe), Electra (réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en France, en Italie et au Benelux), Swapp (logiciel d’intelligence artificielle pour construction) et Urban Chain (plateforme d'échange d'énergie renouvelable « peer- to-peer » au Royaume-Uni reposant sur des technologies blockchain et d’IA).

Parmi les investisseurs, figurent des fonds souverains et des institutions de développement (tels que le fonds européen d’investissement, Bpifrance ou la Korean Venture Investment Corporation), ainsi que des entreprises européennes (EDF, TotalEnergies, Stellantis, Hager Group, RATP, Mainova…) et asiatiques (Banpu, Momentum Venture Capital, SP Group, Jardine Pacific, IMC PanAsia…).