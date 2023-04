Eurazeo : l’assemblée générale valide le parachute doré de Virginie Morgon de 5,3 millions d’euros

Les actionnaires d’Eurazeo, qui étaient rassemblés en assemblée générale ce 26 avril, ont validé à hauteur de plus de 70% les conditions de départ de Virginie Morgon. L’ancienne présidente du directoire, évincée du groupe début février, touchera un parachute doré de 5,3 millions d’euros, soit l’équivalent de deux ans de salaires (intégrant fixe et variable).

Les raisons du départ de la dirigeante, qui a fait ses armes chez Lazard, ont été source de questions lors de l’Assemblée générale. Alors que sa sortie serait liée à des tensions et désaccords avec la famille Decaux, principal actionnaire d’Eurazeo, la réponse apportée ne laisse planer aucun doute sur les fondements de la rumeur. « Eurazeo devait se transformer vers la gestion pour compte de tiers et la gestion d’actifs alternatifs et cela nécessitait une transformation audacieuse. Aujourd’hui, toutes les personnes du directoire connaissent parfaitement (ces types de gestion), qui sont assez différents de la gestion d’une société d’investissement », a répondu Jean-Charles Decaux, président du conseil de surveillance.

L’Assemblée générale a également validé la rémunération fixe des nouveaux dirigeants. Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing toucheront chacun 800.000 euros (contre 570.000 et 600.000 euros respectivement auparavant). Le salaire fixe de Virginie Morgon s’élevait à 1,1 million d’euros. « Les rémunérations du directoire font apparaitre une baisse de 37% de la masse salariale comparativement à celui nommé en 2022 », a indiqué Françoise Mercadal-Delasalles, dont le mandat au sein du conseil de surveillance a été renouvelé pour une durée de 4 ans.

Le versement d’un dividende de 2,20 euros par action, en augmentation de 26 % et un dividende majoré de 2,42 euros ont également été approuvés.