EQT se donne du temps pour achever la collecte de son fonds amiral

Le mouvement ralentit. Le gérant de fonds de capital investissement suédois EQT envisage d’étendre la période de collecte du dixième millésime de son fonds amiral qui cherche à réunir 20 milliards d’euros, selon des sources citées par Bloomberg. La date butoir pourrait ainsi passer d’août 2023 à février 2024. Le fonds aurait déjà convaincu ses souscripteurs de lui confier 18 milliards d’euros pour EQT X, dont la borne haute est placée à 21,5 milliards. Le précédent avait levé 15,6 milliards d’euros en 2020.

La rallonge devrait permettre de finaliser des souscriptions en suspens et d’aller chercher davantage du côté des plateformes de gestion de fortune. Toutefois, la décision de décaler la date de fin n’est pas figée, mais le fait de l’envisager est symptomatique d’un certain attentisme du côté des investisseurs en private equity, dans un contexte de doute sur une éventuelle récession et de conditions de financement plus contraintes pour les acquisitions d’entreprises.

