Engie et Meridiam étoffent leurs portefeuilles dans les renouvelables en Afrique

Le fournisseur de gaz et d'électricité Engie a annoncé mardi soir avoir signé, en collaboration avec le fonds d’investissement Meridiam, un accord de rachat à la société d’investissement Actis du producteur d'énergies renouvelables BTE Renewables, présent en Afrique du Sud et au Kenya.

La valeur d’entreprise totale de BTE Renewables est de 1 milliard de dollars (environ 916 millions d’euros), a indiqué Actis dans un communiqué.

« L’accord comprend une cession des actifs kenyans par Engie à Meridiamà la clôture de l’opération », a précisé le fournisseur d'énergie dans un communiqué distinct. Ces actifs comprennent le parc éolien de Kipeto, d’une capacité de 100 mégawatts (MW), situé à environ 70 km au sud de Nairobi et opérationnel depuis juillet 2021, ainsi que le projet éolien voisin de Siruai, d’une capacité de 50 MW avec stockage, en cours de développement, a expliqué Engie.

Cette acquisition apportera à Engie 340 MW nets de capacités renouvelables opérationnelles (150 MW d'éolien terrestre et 190 MW de solaire photovoltaïque) et un portefeuille de plus de 3 gigawatts (GW) de projets en phase de développement avancé en Afrique du Sud, où le groupe exploite déjà 1,3 GW d’actifs.

Engie s’attend à boucler l’opération au quatrième trimestre 2023.