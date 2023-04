Educapital triple la mise avec son deuxième véhicule

La société de capital-risque Educapital, qui avait réalisé un premier closing de 100 millions d’euros l’an passé, annonce ce matin avoir atteint la taille cible de 150 millions d’euros pour son véhicule de deuxième génération. Celui-ci se révèle trois fois supérieur au précédent, levé en 2017 pour 47 millions d’euros.

Le fonds a attiré une longue et belle liste de 80 souscripteurs. Le Fonds Européen d’Investissement, via le programme Invest EU, a engagé 25 millions d’euros. Bpifrance a investi à travers le fonds de fonds Edtech géré pour le compte de l’Etat dans le cadre de France 2030. Parmi les investisseurs, on retrouve également des family offices, des business angels, des institutionnels (BNP Paribas, Arkea, Casden, Crédit Agricole…) ou encore des industriels tels que Hachette Livre ou Bayard. « Le capital humain est notre plus grande ressource et l’éducation en est le moteur. Educapital se distingue parmi les principaux fonds sur ce sujet avec un portefeuille solide, un véritable engagement en faveur de l’impact et un leadership exceptionnel », estime Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI.

Depuis sa création, Educapital, créé par Marie-Christine Levet et Litzie Maarek, a investi dans une trentaine de sociétés (360learning, Labster, Preply…).

Ce deuxième fonds se revendique comme le premier véhicule article 9 de son secteur.