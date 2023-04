Dette privée : Kartesia poursuit son expansion en prenant le contrôle de Flexam

L’heure est à la «plateformisation» dans le non-coté. «Plus que jamais, les investisseurs réduisent le nombre de leurs relations avec les gérants et privilégient ceux leur offrant un point d’entrée unique pour accéder à différentes stratégies», avance Laurent Bouvier, associé-fondateur chez Kartesia. Créé il y a dix ans par quatre ex-LBO France, le gérant de dette privée spécialisé sur les PME, qui affiche aujourd’hui près de 6 milliards d’euros d’actifs, l’a bien compris.

En exclusivité pour L’Agefi, Kartesia annonce ainsi l’ouverture de négociations pour prendre le contrôle de Flexam Invest. Basée en France, cette société est spécialisée dans le financement d’actifs réels (dans le transport et la logistique), qu’elle acquiert pour les louer à des opérateurs (qui en deviendront in fine propriétaires).

L’alliance avec Kartesia constitue pour Flexam un important vecteur de croissance. «Nous allons pouvoir accélérer notre développement géographique, grâce à la présence paneuropéenne de Kartesia dans huit pays. Nous pourrons également bénéficier de son réseau et élargir notre base d’investisseurs, principalement constituée de family office, vers les institutionnels. Ceci tout en maintenant notre indépendance en matière d’investissements», se réjouit Florian de Sigy, managing partner chez Flexam.

Un nouveau véhicule en vue

L’objectif est de mieux répondre aux attentes du marché. «Les demandes de financement que nous recevons ont crû considérablement, passant de 1,8 milliard d’euros en 2018 à 6,5 milliards l’an passé», illustre Florian de Sigy. Après un fonds de 185 millions d’euros levé en 2018, Flexam devrait boucler un nouveau véhicule de quelque 300 millions d’euros cette année.

Pour Kartesia, déjà présent sur toute une panoplie de stratégie en dette privée (senior, mezzanine, CLO...), les synergies sont de mise. «Nous avons en portefeuille une dizaine de sociétés qui pourraient être clientes de Flexam», perçoit Laurent Bouvier.

La finalisation de l’opération, soumise à l’aval des autorités de la concurrence, est attendue d’ici à l'été 2023. Cette prise de contrôle est une première étape, Flexam ayant vocation à être intégrée entièrement dans Kartesia au bout de quelques années.

Au-delà de ce rapprochement, Kartesia, dont Candriam et sa société sœur New York Life Investments Alternatives détiennent un tiers du capital, entend poursuivre son développement. «Nous nous montrons opportunistes. Sur le plan géographique, nous regardons vers l’Europe centrale et l’Europe du Nord, où nous n’avons pas encore de bureaux », informe Laurent Bouvier. Avec toujours pour périmètre le segment du financement des PME en Europe.