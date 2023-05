CVC s’ajoute une casquette de banquier d’affaires

S’inscrivant dans les pas de fonds tels que KKR, Apollo ou Blackstone, CVC Capital Partners (CVC) s’ajoute une nouvelle casquette de banquier d’affaires. La société de private equity cherche en effet à se lancer dans la structuration de financements LBO afin de pouvoir arranger ses propres opérations, a appris Bloomberg. Elle attendrait désormais l’aval réglementaire pour développer cette activité en Europe et aux Etats-Unis. Contacté par L’Agefi, CVC n’a pas souhaité confirmer l’opération.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans le mouvement de plateformisation lancé il y a quelques années dans le private equity. Les plus grands gérants (GP, general partners) cherchent en effet à multiplier les expertises et offrir une large gamme de services à leurs investisseurs (LP, limited partners). Cette stratégie se montre d’autant plus intéressante, en temps de crise, que les LP tendent à réduire leur nombre de gérants. «Lors des retournements de cycle, on constate historiquement un flight to quality vers les plus grands acteurs du marché», atteste un observateur.

Synergies

C’est ainsi l’occasion pour les fonds d’accélérer la croissance de leurs revenus, en développant les synergies. En structurant une opération, le GP peut ainsi décider d’apporter, aux côtés d’autres financeurs, une partie de la dette via ses activités de crédit. Dans le cas de CVC, celles-ci totalisent 36 milliards d’euros d’encours (sur 130 milliards d’euros d’actifs globaux).

Au-delà des synergies, la structuration de dette LBO est en elle-même une activité lucrative. Le GP, en tant qu’arrangeur, peut toucher des commissions évoluant en moyenne entre 50 et 100 points de base. Mais attention toutefois à ne pas froisser les banques, qui voient filer inversement une partie de leurs revenus et pourraient se montrer encore moins enclines, dans un climat déjà tendu, à participer à ce type de financement.

Tout est alors question de taille et de négociations. Faute de conditions de financement suffisamment attractives sur le marché, KKR s’était lui-même assuré le rachat du courtier April, en passant par sa propre activité de financement, Capital Markets. «La force de KKR est de pouvoir dire aux vendeurs que nous sommes capables de souscrire l’intégralité de la valeur de la transaction avant de syndiquer la dette. Très peu d’acteurs du private equity disposent d’équipes de financement et de fonds assez grands pour adopter une telle approche », expliquaient récemment à L’Agefi Jérôme Nommé, partner chez KKR, et Amina Lamloum, director.

Nul doute, le mouvement de plateformisation est lancé et n’a pas vocation à s’arrêter.