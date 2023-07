CVC lève le plus gros fonds de LBO de l’histoire

L’environnement difficile de levées de fonds de ces derniers mois n’affecte pas tout le monde. Le géant du private equity CVC vient d’annoncer avoir levé 26 milliards d’euros (27,2 milliards de dollars) pour CVC Capital Partners IX, établissant un nouveau record du monde pour un fonds de leveraged buyout. Le précédent record était détenu par Blackstone qui avait collecté 26,2 milliards de dollars pour son huitième fonds bouclé en 2019, tandis qu’Advent s’était arrêté à 26 milliards de dollars l’an dernier pour son dixième véhicule mondial. Le fonds VIII de CVC lancé en 2020 avait réuni 22,3 milliards d’euros.

Preuve du succès de cette levée, qui visait initialement 25 milliards d’euros, le gérant paneuropéen n’était sur la route officiellement que depuis janvier dernier, alors que le temps de collecte a tendance à s’allonger ces derniers mois. «Nous sommes profondément reconnaissants du soutien qui nous a été accordé par nos investisseurs dans le cadre de la levée du fonds CVC Fund IX. Notre surperformance constante au cours de plusieurs cycles nous a permis d'établir des relations à long terme avec des investisseurs de la plus grande qualité», déclare Rob Lucas, managing partner de CVC dans un communiqué.

Ce neuvième véhicule levé auprès d’investisseurs mondiaux de premier plan, historiques, mais aussi nouveaux, qui porte à 140 milliards d’euros ses actifs sous gestion à travers le monde, se concentrera sur des opérations de LBO en Europe et en Amérique.

L’enjeu du déploiement

Tous les grands groupes mondiaux de private equity n’affichent pas la même facilité à engranger les milliards. En Europe, le suédois EQT et le britannique Cinven envisagent d’étendre de plusieurs mois la période de souscription de leurs nouveaux fonds pour atteindre respectivement 20 et 12 milliards d’euros. Outre-Atlantique, Apollo a acté qu’il bouclerait son dixième fonds amiral en deçà de son objectif initial de 25 milliards de dollars.

La hausse des taux d’intérêt des derniers mois pèse fortement sur les levées de fonds, d’une part car elle rend plus attractif des placements plus liquides et moins risqués que le private equity, d’autre part car elle a entraîné une chute de la valeur des portefeuilles obligataires des investisseurs qui ont dû réduire leur allocation dans le non coté pour éviter d’y être surexposés.

Pour CVC, la problématique des taux d’intérêt se posera inévitablement pour déployer cette manne, leur hausse entraînant de facto un renchérissement des coûts de financement. En France, la société de gestion dont le siège se situe au Luxembourg est investie au travers de sa stratégie buyout Europe/Amérique dans le fabricant de médicaments sans ordonnance Cooper, la Ligue de Football professionnelle en minoritaire, et le fabricant de pâtes Panzani.