Cruiseline remet les voiles avec Perwyn

Cruiseline aborde la nouvelle étape d’un périple qui fut parfois mouvementé. C’est désormais Perwyn, holding d’investissement de la famille Perrodo, qui sera aux commandes de la société spécialisée dans la vente en ligne de croisières. «Cette opération illustre parfaitement nos ambitions : s’associer à des entrepreneurs exceptionnels pour les accompagner dans une nouvelle phase de croissance», se réjouit Mathieu Antonini, responsable de Perwyn en France.

Si les détails financiers n’ont pas été communiqués, l’opération valoriserait Cruiseline autour de 90 millions d’euros, selon nos informations. Perwyn (conseillé par Moncey Avocats), qui a été rapidement le seul candidat resté en lice, a remis une offre ferme au bout de six semaines. Il prendrait une participation avoisinant les 60% aux côtés du management.

Cette nouvelle étape permet à Montefiore, qui était devenu actionnaire majoritaire de Cruiseline en 2017, de prendre définitivement le large. Alors qu’Abénex avait préempté le rachat de la société fin janvier 2020, pour un prix de 98 millions d’euros, le fonds s’était finalement retiré dans le sillage de la crise du Covid.

L’affaire avait alors pris un tournant judiciaire. Montefiore et les dirigeants, qui reprochaient à Abénex cette volte-face, ont finalement gagné en appel l’an passé après avoir été déboutés en première instance. Le dossier suit toutefois encore son cours, le montant du dédommagement étant toujours en cours d’évaluation (100 millions d’euros sont réclamés par les vendeurs). Le calendrier de reprise de la procédure devant la Cour d’appel sur le chiffrage du préjudice allégué par Montefiore, qualifié de «perte de chance», n’a pas encore été fixé. Abénex a de son côté formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Tikehau finance la transaction

Créancier de longue date de Cruiseline, c’est finalement Tikehau Capital (conseillé par Paul Hastings) qui avait repris la société fin 2020, en convertissant ses 80 millions d’euros de financement unitranche en equity. Et c’est encore le fonds d’investissement qui finance aujourd’hui le LBO avec une dette unitranche de 40 millions d’euros selon nos informations. «Le soutien financier et la vision de Tikehau laisseront à toutes nos équipes une empreinte indélébile», réagit Pierre Pelissier, président de Cruiseline, saluant parallèlement l’accompagnement stratégique de Montefiore.

Remis à flot, Cruiseline, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à près de 200 millions d’euros, entend voguer vers de nouveaux horizons. «Cruiseline évolue au sein d’un marché de la croisière en croissance significative. Tout en renforçant son positionnement en Europe du Sud et en Amérique latine, la société va s’ouvrir à d’autres marchés, à l’image de l’Allemagne et des Etats-Unis, et envisage des opérations de croissance externe», explique Mathieu Antonini.

Après des investissements dans Isla Delice en 2018 et Keobiz en 2020, Cruiseline est le troisième investissement géré par l’équipe française de Perwyn, qui a ouvert un bureau à Paris il y a deux ans.