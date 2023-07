Copenhagen Infrastructure profite du fort attrait pour les énergies renouvelables

En dépit d’un environnement plus tendu, l’attrait des investisseurs pour les énergies renouvelables ne faiblit pas. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) a ainsi annoncé un premier closing à 5,6 milliards d’euros pour son fonds phare de quatrième génération. Ce montant représente près de la moitié de l’objectif global visé, de 12 milliards d’euros.

Ce véhicule succédera à un fonds bouclé seulement deux ans plus tôt à 7 milliards d’euros, le montant maximal fixé (hard cap). Levé en l’espace de tout juste huit mois, il constituait alors le plus grand véhicule d’infrastructure greenfield dédié aux énergies renouvelables.

Dans le cadre du nouveau fonds, qui s’annonce comme le nouveau plus important de sa catégorie, la société d’investissement danoise a d’ores et déjà pris des engagements dans une quarantaine de projets. « Nous pensons que le moment est idéal pour investir. La forte demande pour de nouvelles infrastructures renouvelables visant à sécuriser l’indépendance énergétique et la réalisation d’ambitieux engagements climatiques créent une multitude d’opportunités d’investissement », perçoit Jakob Baruël Poulsen, managing partner chez CIP.

La société d’investissement danoise n’est pas seule sur la route. De nombreux fonds cherchent actuellement à lever des montants significatifs dans le domaine des infrastructures. Des acteurs comme Brookfield Asset Management, Global Infrastructure Partners ou encore EQT ambitionnent ainsi de collecter plus de 20 milliards de dollars pour investir dans le domaine de l’énergie et des services aux collectivités.