CIC Private Debt lève 565 millions d’euros dans la dette senior

Nouvelle levée de fonds pour CIC Private Debt. La société de financement a réalisé le bouclage de son véhicule dédié à la dette senior sur le marché mid cap en France, pour un montant global de 565 millions d’euros. Il intègre un mandat dédié, de près de 100 millions d’euros. La banque CIC, sponsor historique, a par ailleurs réitéré son engagement avec un investissement de 40 millions d’euros. « Le contexte actuel est favorable à la dette senior, avec une rémunération indexée sur l’Euribor et des marges en hausse, permettant d’atteindre un rendement annuel d’environ 8,5 % à date », perçoit Alexis Drouillot, responsable de la stratégie Senior Mid Cap France.

Ce quatrième millésime succède à un véhicule de 532 millions d’euros bouclé en 2018 (les deux précédents s’élevaient à 470 et 440 millions d’euros). Il est d’ores et déjà investi à hauteur de 65 % sur un portefeuille de 39 contreparties. « Le déploiement se poursuit de manière régulière et sélective dans un environnement où les leviers d’endettement senior baissent, prenant en compte le renchérissement du coût du crédit pour les entreprises » indique Alexis Drouillot.