Cerea Partners lève 300 millions d’euros pour son dernier fonds mezzanine

Cerea Partners affiche un beau dynamisme en matière de levée de fonds. La société d’investissement spécialisée dans l’univers agroalimentaire vient en effet de boucler un fonds de 300 millions d’euros dans la mezzanine, sa stratégie historique. «Nous avons atteint le hard cap. Bien adaptée à la conjoncture actuelle, la mezzanine permet aux investisseurs de bénéficier de la hausse des taux, tout en restant un produit sécurisé et peu volatil», réagit Michel Chabanel, président de Cerea Partners. Le fonds est d’ores et déjà investi à 40% via neuf opérations et a vocation à en réaliser une vingtaine.

Il s’agit du premier fonds bouclé par Cerea depuis sa prise d’indépendance à l’égard d’Unigrain en 2019. Alors que la maison mère souscrivait auparavant à hauteur de 20% maximum aux véhicules levés par Cerea, sa contribution demeure, pour un peu moins de 10%. «La plupart de nos investisseurs historiques, principalement issus du monde bancaire et assurantiel, ont réinvesti», se réjouit Michel Chabanel. Parmi ces institutionnels, figurent la MACSF et SMABTP, devenus actionnaires minoritaires de Cerea (pour respectivement 8,7% et 4,3%) il y a quatre ans.

Cerea poursuit parallèlement les levées de fonds dans ses deux autres stratégies. Dans la dette privée, la société vise un montant de 350 millions d’euros d’ici début 2024, un niveau similaire à celui du véhicule précédent, bouclé en 2018. « Nous avons collecté un peu plus de 300 millions d’euros », informe le dirigeant. Dans le capital transmission, Cerea cible entre 225 à 250 millions d’euros pour son véhicule de troisième génération, d’ici un an (200 millions d’euros collectés jusqu’à présent).

Doublement des encours d’ici cinq ans

Cerea se fixe des objectifs de croissance ambitieux. « Nous prévoyons de doubler nos encours (de 1,5 milliard d’euros actuellement, NDLR) à horizon cinq ans », annonce Michel Chabanel. Cet objectif passera notamment par l’élargissement de la gamme de produits. « Tout en restant sur notre domaine d’expertise, pour accompagner les entreprises qui relèveront le défi du « Mieux Nourrir, Mieux Vivre et Mieux Produire », nous pourrions regarder d’autres projets sur des segments tels que l’infrastructure ou le growth », détaille le dirigeant. Cerea souhaite par ailleurs croître davantage hors de France en renforçant sa couverture sur des zones telles que le Benelux, l’Italie et l’Espagne. « Le secteur agroalimentaire y est très développé », perçoit Michel Chabanel.

Des recrutements sont dès lors prévus, les équipes (composées de trente collaborateurs), ayant vocation à atteindre une cinquantaine de personnes d’ici cinq ans.