CelerateX Capital veut lever 1 milliard de dollars pour investir dans les énergies propres

CelerateX Capital, une plateforme axée sur les énergies propres créée par Kerogen Capital et d’anciens cadres de General Electric, a pour objectif de lever environ 1 milliard de dollars pour investir dans des segments moins populaires des énergies propres, rapporte le Wall Street Journal.

CelerateX prévoit d’investir dans des domaines tels que la géothermie et les réacteurs nucléaires modulaires, a déclaré son fondateur Jason Cheng, directeur général de CelerateX et de Kerogen, dont il est également l’associé gérant. Les biocarburants, les chaînes d’approvisionnement des batteries et l’hydrogène sont d’autres domaines prometteurs, selon Jason Cheng.

«La stratégie consiste à identifier les secteurs qui peuvent prendre de l’ampleur et avoir un impact important sur la décarbonation», a-t-il déclaré.

CelerateX cherchera principalement à investir en Asie et en Europe, mais elle est également à la recherche d’opportunités aux États-Unis et au Canada.