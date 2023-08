Carlyle subit de fortes secousses au deuxième trimestre 2023

Un environnement économique qui reste complexe et des investisseurs aux sentiments mitigés. C’est ainsi que Harvey Schwartz, le nouveau directeur général de Carlyle, a commenté les résultats du deuxième trimestre 2023 que le géant américain du capital investissement vient de publier ce 2 août.

Il a fait état d’une perte trimestrielle de 100 millions de dollars selon les normes US GAAP, contre un profit net de 245 millions de dollars pour la même période 2022. Le groupe a été affecté par une perte d’investissement de 104 millions de dollars liée à la dilution de sa participation dans Fortitude ainsi qu'à l’annulation d’allocations de performance non réalisées au cours du trimestre. Ses revenus se sont effondrés de moitié en passant de un plus de 1 milliard de dollars à 462 millions. Les dépenses sont toutefois elles aussi en baisse à 548 millions de dollars contre 726 millions un an plus tôt.

Les actifs gérés sont en progression de 3% depuis le début de l’année à 385 milliards de dollars, dont 163 milliards en private equity et 152 milliards en dette. Le groupe fait aussi état de 72 milliards de dollars de capital disponible pour des investissements. Il a levé au deuxième trimestre 7,2 milliards de dollars et près de 14 milliards depuis le début de l’année.

S’exprimant sur ses perspectives, le directeur général a estimé que le pic d’inflation était «peut-être passé». Il se veut «raisonnablement optimiste» et pense que l’activité va de nouveau accélérer. «Nous prenons des mesures pour mobiliser les équipes autour des domaines prioritaires afin de stimuler une croissance ordonnée et je suis convaincu que Carlyle est bien positionnée pour l’avenir». a-t-il ajouté.